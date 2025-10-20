Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Soğuk havaların olmazsa olmazı! İşte şifa deposu olarak içilen çorbalar

Konya'da vatandaşların kış aylarında vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ve Osmanlı mutfağında da ayrı bir yere sahip olan kelle ve arabaşı çorbaları, çocuklara da içiriliyor. 16. yüzyılda Abdal Mehmet Külliyesi'nde okuyan öğrencilere ikram edilen ve Osmanlı mutfağında ayrı bir yere sahip olan lezzetler, havaların da soğumasıyla birlikte her gün mutlaka tüketilmeli. Şifa deposu olarak görülen kelle paça ve arabaşı çorbası da adeta ilaç niyetine içiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 13:17
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 15:53

Türk yemek kültüründe geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanan ve Yörük kültürünün bir lezzeti olan kelle çorbası ile arabaşı çorbası günümüzde de vazgeçilmez hale geldi. 16. yüzyılda Abdal Mehmet Külliyesi'nde okuyan öğrencilere ikram edilen ve Osmanlı mutfağında ayrı bir yere sahip olan bu lezzetler, günümüzde de yaklaşık 5 saat pişirilmesinin ardından hazırlanarak sunuma hazır ediliyor. Hazırlanan çorbaları günümüzde bebeklerden yaşlılara kadar tüm kesimler tercih ediyor.

Soğuk havaların olmazsa olmazı! İşte şifa deposu olarak içilen çorbalar

ARABAŞI, HAMURUYLA TÜKETİLEN BİR ÇORBA

Kış aylarının gelmesiyle beraber çorba talebinin çok fazla olduğunu anlatan 30 yıllık çorbacı Ramazan Bademci, "Şu anda Konya'da arabaşı vazgeçilmez bir çorba. Hamuruyla beraber tüketilen bir çorbamız. Tabii havalar soğuyunca biraz daha acısına yüklenip arabaşı daha fazla tüketiliyor. Vazgeçilmez lezzetlerden birisi olan kelle paça çorbamızı hazırlarken ise kelle bize komple sökülmüş olarak gelir. Tabii bunlar temizlenme aşamasından geçtikten sonra biz bunları düdüklüde tam 4-5 saat civarında kaynatıp, kendi öz suyunu çıkartıp daha sonra servise kendi öz suyuyla sunuyoruz. Yani bizde kremalı bir ortam yok, çünkü kremalı kelle paça içtiğimizin hiçbir anlamı kalmıyor. İçerisi un ve yoğurtla sulandırılıyor. Bizdeki sistemde kendi kemiğin suyu, etin suyuyla beraber servis ediliyor" dedi.

Soğuk havaların olmazsa olmazı! İşte şifa deposu olarak içilen çorbalar

KENDİ SUYUNDAN YAPILMASI GEREKİYOR

Kelle paça çorbasının öz suyuna dikkat çeken çorbacı Ramazan Bademci, "Tabii şu anda bizim aslında müşterilerimizin çoğu sabit müşteri olduğu için yani mercimek, arabaşı, bamya olarak ayırıyoruz. Şu anda hafif rahatsızlığı olanlara bile, kelle paçayı kendi elimizle yaptığımız zaman ‘ben şimdiye kadar bunu niye içmedim' diye bunun tepkilerini alıyoruz. Kelle paça da zaten özellikle kendi suyundan yapılmıyorsa içmeye gerek yok. Tüketmeye de gerek yok. Çünkü hiçbir faydası yok. Bizim şu anda yaptığımız kelle paçanın içinde kolajen olarak kolajenini almış oluyor, bir vitamin katkısı almasına gerek kalmıyor" şeklinde konuştu.

Soğuk havaların olmazsa olmazı! İşte şifa deposu olarak içilen çorbalar

SOĞUK HAVANIN OLMAZSA OLMAZI

Gençlerin fast food ürünlerinin yanı sıra bu lezzetleri tercih etmeleri tavsiyesinde bulunan Bademci, "Arabaşında da zaten artık hava soğuyunca olmazsa olmazı hamur. Tabii şimdi havalar biraz daha soğuduğu zaman biz hamur çıkartmaya başlayacağız. Bunu ikram edeceğiz. Kelle paça da ister istemez biraz koku olduğu için ev hanımları genelde bunu tercih etmeyip bizde tüketmeyi tercih ediyor. Bu da bizim işimize yarıyor ama arabaşı konusunda şu var, yaparken yöre yöre değişiyor bu lezzet. Unu salçasını güzel kavurduktan sonra tavuk suyuna biraz verirse o lezzeti yakalarlar. Gençlerimiz şu anda en büyük hatalarından bir tanesi şu anda hep hazır yiyeceklere gittikleri için hamburger, makarna gibi değişik yiyecekler tüketiyorlar. Ama bence şu an gençliğin hızlı bir şekilde tüketmesi gereken kelle paça" diye konuştu. Vatandaşlar ise kış aylarında severek arabaşı ve kelle paça çorbası içtiklerini söyledi.

Soğuk havaların olmazsa olmazı! İşte şifa deposu olarak içilen çorbalar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özel sağlık sigortasında kurallar değişiyor! Bu tarihten itibaren geçerli olacak
ETİKETLER
#osmanlı mutfağı
#Kelle Paça
#Arabaşı Çorbası
#Türk Yemek Kültürü
#Kış Mezeleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.