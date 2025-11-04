Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Jhon Duran: En kısa sürede en iyi formuma ulaşmak için sabırsızlanıyorum

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, sakatlığı nedeniyle sürecin uzun olduğunu belirterek, "Şimdi en kısa sürede en iyi formuma ulaşmak ve takımıma yardım etmek için sabırsızlanıyorum" dedi. Duran ayrıca Beşiktaş derbisinde galibiyet golünü atmasının kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Jhon Duran: En kısa sürede en iyi formuma ulaşmak için sabırsızlanıyorum
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 17:31

Trendyol 'in 11. hafta maçında karşısında 'ye galibiyeti getiren golü atan , Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. İlk olarak sürecine değinerek başlayan Jhon Duran, "Öncelikle uzun bir süreçti benim için ki en iyi şekilde de geri dönebilmek için çok iyi çalışmam gerekiyordu. Her futbolcu takımına fayda sağlamak ve oynamak ister. Ama benim için bu süreç uzun oldu. Uzun olduğu kadar da iyi geçtiğini söyleyebilirim. Şimdi en kısa sürede en iyi formuma ulaşmak ve takımıma yardım etmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Sakatlık sürecindeki spekülasyonlarla ilgili de açıklamalar yapan Duran, "Ben insanların kötü yorumlar yapmasına ve var olandan daha kötüymüş gibi gösterilmeme alışkınım. Ama ben her zaman bu tarz şeylerden uzak durdum, hiçbir zaman cevap vermedim. Sakinliğimi korudum ve çalışmalarıma güvendim. Tanrı'nın yapmış olduğu plana da her zaman güvendim. Geri kalan hiçbir şey benim umurumda olmadı" ifadelerini kullandı.

Jhon Duran: En kısa sürede en iyi formuma ulaşmak için sabırsızlanıyorum



'BAŞKANIMIZ TÜM SÜREÇ BOYUNCA YARDIMCI OLDU'
Sakatlık sürecinde Başkan Sadettin Saran'ın kendisine olan desteğini değerlendiren golcü oyuncu, "Tüm süreç boyunca kendisi yanımda oldu, yardımcı oldu. Her zaman benimle konuştu, eşlik etti. Aynı zamanda Devin Bey'in de bu süreçteki desteği çok önemliydi. Tabii ki onlar her zaman oyuncuların yanında olmaya, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Benimle de bu süreç boyunca sürekli konuştular. Bu süreci en kısa sürede atlatmam için yardımcı oldular" şeklinde konuştu.

'BÖYLE BİR MAÇTA GALİBİYET GOLÜNÜ ATMAK BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ'
Beşiktaş maçında galibiyeti getiren ve yaptığı gol sevinciyle ilgili Jhon Duran, "Güzel bir gol oldu benim adıma. Özellikle böylesine önemli bir sakatlıktan döndükten sonra böyle bir maçta galibiyet golünü atmak benim için çok önemliydi. Gol sevinci de tamamen duyguların dışa vurumuydu. Uzun bir süre sonra geri dönüp böylesine önemli bir maçta gol atmanın, takıma katkı sağlamanın vermiş olduğu duyguların dışa vurumuydu" açıklamasında bulundu.

Duran, sezonun kalanıyla ilgiliyse, "Her zaman maç maç bakmayı tercih ediyorum. Tabii ki önümüzde uzun bir yol var ama tek odağımız oynayacağımız ilk maç olacak. Ondan sonra da bize neler getireceğini göreceğiz. Biz sadece oynayacağımız her maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

'TARAFTARLARIMIZI MUTLU EDEBİLMEK İÇİN ELİMİZDEN GELDİĞİNCE ÇOK ÇALIŞIYORUZ'
Sarı-lacivertli taraftarlara da seslenen 21 yaşındaki forvet, "Bizi her zaman olduğu gibi desteklemeye devam etsinler. Onlar nereye gidersek gidelim stadyumu doldurup bizi destekliyorlar. Biz de onları mutlu edebilmek için elimizden geldiğince çok çalışıyoruz ve her şeyimizi veriyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a derbi göndermeleri!
ETİKETLER
#beşiktaş
#süper lig
#sakatlık
#gol
#Fenerbahçe
#Jhon Duran
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.