Jose Mourinho sinirlerine hakim olamadı! Hakemin üzerine yürüdü, peşini bırakmadı

Fenerbahçe'den sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, son dakika yedikleri gol sonrası sinirlerine hakim olamadı. Maç sonu hakemlerin üzerine yürüyüp onları soyunma odasına kadar takip eden Mourinho, maç sonu ateş püskürdü.

Jose Mourinho sinirlerine hakim olamadı! Hakemin üzerine yürüdü, peşini bırakmadı
10.11.2025
10.11.2025
saat ikonu 11:59

Meşalelerle karşılanıp tarifeli uçakla Fenerbahçe'ye veda eden ardından da 'nın başına getirilen , hem ligde hem Avrupa'da istediğini bir türlü alamadı...

Jose Mourinho sinirlerine hakim olamadı! Hakemin üzerine yürüdü, peşini bırakmadı

SON DAKİKA GOLÜYLE YIKILDI

Portekiz Ligi'nde Benfica ile Casa Pia'nın karşı karşıya geldiği mücadele 2-2 sona erdi. Casa Pia’nın 90+1’de bulduğu golle 2 puan bırakan Mourinho, son dakika golüyle yıkıldı. 25 puanda kalan Benfica lider Porto'nun 6 puan gerisine düştü.

Jose Mourinho sinirlerine hakim olamadı! Hakemin üzerine yürüdü, peşini bırakmadı

HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Maçın ardından Mourinho, hakem Gustavo Correia’nın üzerine yürüyerek onu soyunma odasına kadar takip etti. maç sonu yaptığı açıklamada hakemin panltı kararını sert sözlerle eleştiren Mourinho "Hakemin verdiği penaltıyı anlamak çok zor ama 'ın neden müdahale etmediğini anlamak daha da zor. VAR ne işe yarıyor? Dünkü maçta yaşananlar. 1 hafta önce yine başka bir maçta yaşananlar. Bu konulara girmek istemiyorum. Ceza almadan konuşmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

