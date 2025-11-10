Jose Mourinho sinirlerine hakim olamadı! Hakemin üzerine yürüdü, peşini bırakmadı

Meşalelerle karşılanıp tarifeli uçakla Fenerbahçe'ye veda eden ardından da Benfica'nın başına getirilen Jose Mourinho, hem ligde hem Avrupa'da istediğini bir türlü alamadı...

SON DAKİKA GOLÜYLE YIKILDI

Portekiz Ligi'nde Benfica ile Casa Pia'nın karşı karşıya geldiği mücadele 2-2 sona erdi. Casa Pia’nın 90+1’de bulduğu golle 2 puan bırakan Mourinho, son dakika golüyle yıkıldı. 25 puanda kalan Benfica lider Porto'nun 6 puan gerisine düştü.

HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Maçın ardından Mourinho, hakem Gustavo Correia’nın üzerine yürüyerek onu soyunma odasına kadar takip etti. maç sonu yaptığı açıklamada hakemin panltı kararını sert sözlerle eleştiren Mourinho "Hakemin verdiği penaltıyı anlamak çok zor ama VAR'ın neden müdahale etmediğini anlamak daha da zor. VAR ne işe yarıyor? Dünkü maçta yaşananlar. 1 hafta önce yine başka bir maçta yaşananlar. Bu konulara girmek istemiyorum. Ceza almadan konuşmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.