Keny Arroyo'nun yeni takımı belli oldu

Beşiktaş kanat transferinde Çek yıldız Vaclav Cerny'i kadroya kattı. Siyah-beyazlılar kadroda performansı beğenilmeyen kanat futbolcusu Keny Arroyo'yu gönderdi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Keny Arroyo’nun nihai transferi hususunda Cruzeiro EC ile anlaşmaya varılmıştır."

Beşiktaş, Arroyo'nun bonservisinin %50'sini Independiente'den yaklaşık 5.7 milyon Euro karşılığında satın alınmıştı. 19 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı ekiple 14 maça çıktı ve 2 kez fileleri sarstı.