Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Vaclav Cerny İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın uzun zamandır transfer görüşmeleri yaptığı Vaclav Cerny, an itibarıyla İstanbul'a geldi. Yıldız hücumcu, sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ın yeni yıldızı Vaclav Cerny İstanbul'a geldi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 00:34
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 00:38

'ta Vaclav Cerny transferi için geri sayım başladı. Siyah beyazlılar, 27 yaşındaki sağ kanat ile her konuda anlaştı.

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Vaclav Cerny İstanbul'a geldi!

VACLAV CERNY'DEN BEŞİKTAŞ İÇİN İLK SÖZLER

Vaclav Cerny havalimanında yaptığı açıklamalarda, "Beşiktaş'ta olmak benim için çok şey ifade ediyor. Beşiktaş formasını giyip başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı. Ayrıca da deneyimli hücumcu, geride kalan sezonu Rangers'ta kiralık olarak geçirmiş ve İskoç temsilcisinde çıktığı 52 maçta 18 gol atıp, 9 da asist yapmıştı.

https://x.com/Besiktas/status/1962569966168789415

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFERLERİN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Sergen Yalçın'ı takımın başına getiren başkan Serdal Adalı'nın, genç hocayla yapacağı toplantının ardından birkaç takviye daha gerçekleştireceği düşünülüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA YILDIZ KANAT OLARAK KİM DÜŞÜNÜLÜYORDU?
Siyah beyazlılar, Jadon Sancho ile ilgilenmiş ama süreç olumlu ilerlememişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uğurcan Çakır resmen Galatasaray'da: Transferi kendisi duyurdu!
Trabzonspor'dan Sevilla'ya: Transfer KAP'A bildirildi!
ETİKETLER
#beşiktaş
#beşiktaş
#Transfer Haberleri
#Vaclav Cerny
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.