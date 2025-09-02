Beşiktaş'ın yeni yıldızı Vaclav Cerny İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ta Vaclav Cerny transferi için geri sayım başladı. Siyah beyazlılar, 27 yaşındaki sağ kanat ile her konuda anlaştı.

VACLAV CERNY'DEN BEŞİKTAŞ İÇİN İLK SÖZLER

Vaclav Cerny havalimanında yaptığı açıklamalarda, "Beşiktaş'ta olmak benim için çok şey ifade ediyor. Beşiktaş formasını giyip başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı. Ayrıca da deneyimli hücumcu, geride kalan sezonu Rangers'ta kiralık olarak geçirmiş ve İskoç temsilcisinde çıktığı 52 maçta 18 gol atıp, 9 da asist yapmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFERLERİN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Sergen Yalçın'ı takımın başına getiren başkan Serdal Adalı'nın, genç hocayla yapacağı toplantının ardından birkaç takviye daha gerçekleştireceği düşünülüyor.