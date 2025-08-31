Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu

Fenerbahçe'nin Benfica'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, bugün 17:30'da İstanbul'da olacak.

BENFICA DUYURDU

Portekiz temsilcisi Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon avroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Benfica'da 58 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 17 gol, 13 asistlik katkı sağladı.