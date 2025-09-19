Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Mehmet Topal'dan Jose Mourinho'ya: "Açıklamalarına dikkat etmeli"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Topal, Jose Mourinho'nun açıklamalarını değerlendirdi. Portekizli hocanın Fenerbahçe için 'hata' vurgusu yaptığı süreçte, Mehmet Topal'dan net bir mesaj geldi.

Mehmet Topal'dan Jose Mourinho'ya:
19.09.2025
19.09.2025
saat ikonu 22:33

, Dünya Efsaneler Padel Turnuvası'nın (World Legends Padel Tour) İstanbul ayağında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Genç teknik adam, başta olmak üzere pek çok kritik noktaya dikkat çekti.

MEHMET TOPAL'DAN JOSE MOURINHO SÖZLERİ

ile yollarını ayırdıktan sonra ülkesinin Benfica takımıyla anlaşan Mourinho'nun; 'Fenerbahçe'ye gitmekle hata yaptım' ifadesi hakkında görüşlerini paylaşan Mehmet Topal, "Mourinho'nun talihsiz ve yanlış bir açıklama yaptığını düşünüyorum. Fenerbahçe'ye gelmenin hiçbir zaman hata olacağını düşünmüyorum. Başarısız da olsanız bazı kulüpler hakkında konuşurken büyüklüklerine dikkat etmeniz gerekiyor. Bu kim olursa olsun, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri de olabilir. Bu konuda saygıya önem veren biriyim. Tabii onun da ne yaşadıklarını bilemem ama Mourinho gibi önemli bir isim bence açıklama yaparken dikkat etmeli." diye konuştu.

Mehmet Topal'dan Jose Mourinho'ya: "Açıklamalarına dikkat etmeli"

ÖNCELİĞİNİ YURT DIŞI OLARAK BELİRTTİ

Kariyerini yurt dışında sürdürmek istediğini aktaran Topal, "Zamanımı maç izleyerek ve yurt dışında çalıştığım eski hocalarımı ziyaret ederek geçiriyorum. Bazı takımlardan teklifler aldım. Yurt dışına daha fazla açılmalıyız çünkü bu kadar kötü bir futbol ortamının olduğu; futboldan çok başka olayların konuşulduğu bir yerde, kendini geliştirmek isteyenler için Avrupa'da devam etmek çok büyük bir avantaj. Umarım ilerleyen zamanlarda da bu kaos ortamından çıkar ve tamamen futbola adapte oluruz. Hedefim yurt dışında devam etmek." ifadelerini kullandı.

Mehmet Topal'dan Jose Mourinho'ya: "Açıklamalarına dikkat etmeli"

FARKLI KAYBEDİLEN MAÇLAR

Son olarak da A Milli Takım ve Galatasaray'ı değerlendiren teknik adam, "A Milli Takım'da son maçta kötü bir mağlubiyet aldık. Çok üzüldük. Ancak çok sert ve ciddi bir ülkeye karşı oynadık. Bunu da unutmamak gerekiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray yenildi. Bazen böyle kötü zamanlar olabiliyor ama önemli olan takımlarımızı ve ay yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek. Diğer maçlarda toparlanacaklarını düşünüyorum. Başarılar diliyorum." dedi.

Mehmet Topal'dan Jose Mourinho'ya: "Açıklamalarına dikkat etmeli"

Sıkça Sorulan Sorular

MEHMET TOPAL EN SON HANGİ TAKIMI ÇALIŞTIRDI?
39 yaşındaki antrenör, Petrolul Ploiesti'de görev almıştı.
