Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Ocakta Cimbom'a rekor transfer! Yıldız oyuncu Galatasaray’ı takibe aldı

Galatasaray, kış transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı. Aslan, Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşını transferde 1 numaralı hedef olarak belirledi. Atalanta'da sıkıntılı günler geçiren sol kanat oyuncusu, Cimbom'u yakından takip ediyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ocakta Cimbom'a rekor transfer! Yıldız oyuncu Galatasaray’ı takibe aldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 10:12

Ara transferde 'ın 1 numaralı hedefi haline gelen Ademola Lookman, Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı 'den bilgiler almaya başladı.

Ocakta Cimbom'a rekor transfer! Yıldız oyuncu Galatasaray’ı takibe aldı

Sarı-kırmızılı kulüp ve İstanbul'daki ortamı merak eden sol kanat oyuncusu, sosyal medyadaki paylaşımlara kayıtsız kalmadı. Victor Osimhen'e gösterilen sevgiden etkilenen Nijeryalı futbolcu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçları izliyor.

Ocakta Cimbom'a rekor transfer! Yıldız oyuncu Galatasaray’ı takibe aldı

OYUNCUNUN PİYASA DEĞERI 40 MİLYON EURO!

'da sıkıntılı bir süreç geçiren Lookman, bu sezon 10 maçta sadece 1 gol atabildi. Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olan 28 yaşındaki yıldız için sarı-kırmızılılar, ara döneminde girişimlerine hız verecek.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, ‘‘Lookman Galatasaray'da forma giymek istiyor, burada bonservis konusu var. Galatasaray'ın bu bonservisini ödeyecek ekonomik anlamda da kasa kolaylığı var. Geriye kalan tek şey teklif yapmak, bu kadar net aslında.’’ ifadelerini kullandı.

Ocakta Cimbom'a rekor transfer! Yıldız oyuncu Galatasaray’ı takibe aldı

VICTOR OSIMHEN DEVREDE

Galatasaray'da takımın Nijeryalı oyuncusu Victor Osimhen milli takımdan çok yakın arkadaşı olan Ademola Lookman için çok istekli durumda. Osimhen'in oyun tarzını çok beğendiği kanat oyuncusu için gelirse çok iş yapar dediği gelen bilgiler arasında. Öte yandan Milli arada Lookman ile de konuşan Osimhen'in oyuncuyla bağlantıyı iyi tuttuğu ve Galatasaray'la Lookman arasında köprü görevi kurduğu belirtildi.

Ocakta Cimbom'a rekor transfer! Yıldız oyuncu Galatasaray’ı takibe aldı

Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler, Lookman ile ilgili sorulara cevap vermekten kaçınsa da Nijeryalı oyuncunun Atalanta'daki durumu yakından takip ediliyor.

Ocakta Cimbom'a rekor transfer! Yıldız oyuncu Galatasaray’ı takibe aldı

TEKLİF BELLİ OLDU! 2.REKOR GELEBİLİR

Galatasaray'ın kış transfer döneminde İtalyan ekibi Atalanta ile masaya oturacağı ve sarı-kırmızılıların bu transfer için 40 milyon euro bütçe ayırdığı konuşuluyor. Transferin bu rakama tamamlanması durumunda Ademola Lookman, Victor Osimhen'den sonra tarihinde bonservisine en yüksek bedel ödenen 2. isim olacak.

Ocakta Cimbom'a rekor transfer! Yıldız oyuncu Galatasaray’ı takibe aldı

YILLIK MAAŞ 7-8 OLABİLİRSE

Gazeteci Ali Naci Küçük’e göre; Galatasaray, Lookman için 35-40M€ bandında bir bütçe düşünüyor. Oyuncu da istediği yıllık rakamı 7-8M€'ya çekerse Galatasaray ocak ayında Lookman için masaya oturur.

Ocakta Cimbom'a rekor transfer! Yıldız oyuncu Galatasaray’ı takibe aldı

AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANDI

Charlton altyapısında yetişen Lookman, 19 yaşındayken 2017'de 8.8 milyon Euro'ya Everton'a transfer oldu. Yetişmesi adına 1 sene sonra Leipzig'e kiralanırken 2019'da 18 milyon Euro bonservisle Alman takımına katıldı. Burada yapamayan Lookman, 2022'de gittiği Atalanta'da kendini buldu. 128 karşılaşmada 53 gol-25 asiste imza attı. 2024'te Afrika'da yılın futbolcu ödülünü alırken Atalanta ile aynı sezon şampiyonluğu yaşadı.

Ocakta Cimbom'a rekor transfer! Yıldız oyuncu Galatasaray’ı takibe aldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyanın en değerli milli takımları güncellendi! A Milli Takım'ın yeri şaşırttı
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#transfer
#uefa avrupa ligi
#süper lig
#atalanta
#victor osimhen
#Ademola Lookman
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.