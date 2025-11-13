Ocakta Cimbom'a rekor transfer! Yıldız oyuncu Galatasaray’ı takibe aldı

Ara transferde Galatasaray'ın 1 numaralı hedefi haline gelen Ademola Lookman, Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı Victor Osimhen'den bilgiler almaya başladı.

Sarı-kırmızılı kulüp ve İstanbul'daki ortamı merak eden sol kanat oyuncusu, sosyal medyadaki paylaşımlara kayıtsız kalmadı. Victor Osimhen'e gösterilen sevgiden etkilenen Nijeryalı futbolcu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçları izliyor.

OYUNCUNUN PİYASA DEĞERI 40 MİLYON EURO!

Atalanta'da sıkıntılı bir süreç geçiren Lookman, bu sezon 10 maçta sadece 1 gol atabildi. Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olan 28 yaşındaki yıldız için sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde girişimlerine hız verecek.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, ‘‘Lookman Galatasaray'da forma giymek istiyor, burada bonservis konusu var. Galatasaray'ın bu bonservisini ödeyecek ekonomik anlamda da kasa kolaylığı var. Geriye kalan tek şey teklif yapmak, bu kadar net aslında.’’ ifadelerini kullandı.

VICTOR OSIMHEN DEVREDE

Galatasaray'da takımın Nijeryalı oyuncusu Victor Osimhen milli takımdan çok yakın arkadaşı olan Ademola Lookman için çok istekli durumda. Osimhen'in oyun tarzını çok beğendiği kanat oyuncusu için gelirse çok iş yapar dediği gelen bilgiler arasında. Öte yandan Milli arada Lookman ile de konuşan Osimhen'in oyuncuyla bağlantıyı iyi tuttuğu ve Galatasaray'la Lookman arasında köprü görevi kurduğu belirtildi.

Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler, Lookman ile ilgili sorulara cevap vermekten kaçınsa da Nijeryalı oyuncunun Atalanta'daki durumu yakından takip ediliyor.

TEKLİF BELLİ OLDU! 2.REKOR GELEBİLİR

Galatasaray'ın kış transfer döneminde İtalyan ekibi Atalanta ile masaya oturacağı ve sarı-kırmızılıların bu transfer için 40 milyon euro bütçe ayırdığı konuşuluyor. Transferin bu rakama tamamlanması durumunda Ademola Lookman, Victor Osimhen'den sonra Süper Lig tarihinde bonservisine en yüksek bedel ödenen 2. isim olacak.

YILLIK MAAŞ 7-8 OLABİLİRSE

Gazeteci Ali Naci Küçük’e göre; Galatasaray, Lookman için 35-40M€ bandında bir bütçe düşünüyor. Oyuncu da istediği yıllık rakamı 7-8M€'ya çekerse Galatasaray ocak ayında Lookman için masaya oturur.

AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANDI

Charlton altyapısında yetişen Lookman, 19 yaşındayken 2017'de 8.8 milyon Euro'ya Everton'a transfer oldu. Yetişmesi adına 1 sene sonra Leipzig'e kiralanırken 2019'da 18 milyon Euro bonservisle Alman takımına katıldı. Burada yapamayan Lookman, 2022'de gittiği Atalanta'da kendini buldu. 128 karşılaşmada 53 gol-25 asiste imza attı. 2024'te Afrika'da yılın futbolcu ödülünü alırken Atalanta ile aynı sezon UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.