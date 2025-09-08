RAMS Başakşehir'de şok ayrılık! Çağdaş Atan dönemi resmen sona erdi: Yeni teknik adam belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı. İstanbul ekibinde Çağdaş Atan'ın yerine düşünülen isim de belli oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, teknik direktörümüz Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."

https://x.com/ibfk2014/status/1964970373180756019

YERİNE NURİ ŞAHİN

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Başakşehir, teknik direktörlük görevi için Nuri Şahin ile görüşmelere başladı.

https://x.com/yagosabuncuoglu/status/1964973162514555049

DİĞER ADAY EROL BULUT

İstanbul ekibinin diğer adayı ise Erol Bulut. Kısa süre içerisinde yeni teknik direktörün açıklanması bekleniyor.