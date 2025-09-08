Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Spor
Editor
Editor
 Serhat Yıldız

RAMS Başakşehir'de şok ayrılık! Çağdaş Atan dönemi resmen sona erdi: Yeni teknik adam belli oldu

Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı. Ayrılığın hemen ardından ünlü gazeteci yeni teknik direktörün kim olacağını açıkladı. İşte detaylar...

RAMS Başakşehir'de şok ayrılık! Çağdaş Atan dönemi resmen sona erdi: Yeni teknik adam belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
11:36
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
12:03

ekiplerinden , ile yollarını ayırdı. İstanbul ekibinde Çağdaş Atan'ın yerine düşünülen isim de belli oldu.

RAMS Başakşehir'de şok ayrılık! Çağdaş Atan dönemi resmen sona erdi: Yeni teknik adam belli oldu

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, teknik direktörümüz Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."

https://x.com/ibfk2014/status/1964970373180756019

YERİNE NURİ ŞAHİN

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Başakşehir, teknik direktörlük görevi için ile görüşmelere başladı.

https://x.com/yagosabuncuoglu/status/1964973162514555049

RAMS Başakşehir'de şok ayrılık! Çağdaş Atan dönemi resmen sona erdi: Yeni teknik adam belli oldu

DİĞER ADAY EROL BULUT

İstanbul ekibinin diğer adayı ise . Kısa süre içerisinde yeni teknik direktörün açıklanması bekleniyor.

RAMS Başakşehir'de şok ayrılık! Çağdaş Atan dönemi resmen sona erdi: Yeni teknik adam belli oldu
ETİKETLER
#başakşehir
#süper lig
#teknik direktör
#nuri şahin
#erol bulut
#çağdaş atan
#Spor
