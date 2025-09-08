Beşiktaş'a dünya yıldızı stoper! Transfer imzası yakın

Milli maçlarda verilen arada çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yeni takviyeler yapmak istiyor. Kanat transferi için birçok ismi gündemine alan yönetim savunma hattını güçlendiriyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle savunmaya stoper arayan siyah-beyazlı takım, Aymeric Laporte'yi renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı.

BEŞİKTAŞ'TAN STOPER TAKVİYESİ

Al-Nassr'da forma giyen ve Athletic Bilbao'ya transferi son anda gerçekleşmeyen 31 yaşındaki stoper içinBeşiktaşdevreye girmişti. Suudi Arabistan kulübüyle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, pazarlıklarda önemli mesafe kat etti.

13 milyon Euro (628 milyon TL) yıllık maaşı olan Laporte'nin ücretinin büyük bölümünü Al Nassr'ın ödemesi için görüşmeler devam ediyor.

GELMEYE OLUMLU BAKIYOR

Oyuncunun daBeşiktaş'a gelmeye olumlu baktığı ve kendisiyle sözleşme görüşmelerinin yapıldığı aktarıldı.

Beşiktaş, transferi kısa sürede bitirerek oyuncuyu İstanbul'a getirmek istiyor.

30 MAÇTA 5 GOL

Aymeric Laporte, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan ekibinde 30 maça çıkarken 5 kez fileleri sarstı.

Siyah-beyazlıların transferin olumlu sonuçlanma durumuna karşın şimdiden hazırlık içerisinde olduğu aktarıldı.