26°
Editor
 | Murat Makas

Beşiktaş'a dünya yıldızı stoper! Transfer imzası yakın

Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Savunmaya dünya yıldızını gündemine alan Beşiktaş, pazarlıklarda önemli mesafe katetti. Yıldız ismin transferde tavrı ise netleşti.

Beşiktaş'a dünya yıldızı stoper! Transfer imzası yakın
Milli maçlarda verilen arada çalışmalarını hızlandıran , teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yeni takviyeler yapmak istiyor. Kanat transferi için birçok ismi gündemine alan yönetim hattını güçlendiriyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle savunmaya arayan siyah-beyazlı takım, Aymeric Laporte'yi renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı.

Beşiktaş'a dünya yıldızı stoper! Transfer imzası yakın

BEŞİKTAŞ'TAN STOPER TAKVİYESİ

Al-Nassr'da forma giyen ve Athletic Bilbao'ya transferi son anda gerçekleşmeyen 31 yaşındaki stoper içinBeşiktaşdevreye girmişti. Suudi Arabistan kulübüyle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, pazarlıklarda önemli mesafe kat etti.

13 milyon Euro (628 milyon TL) yıllık maaşı olan Laporte'nin ücretinin büyük bölümünü Al Nassr'ın ödemesi için görüşmeler devam ediyor.

Beşiktaş'a dünya yıldızı stoper! Transfer imzası yakın

GELMEYE OLUMLU BAKIYOR

Oyuncunun daBeşiktaş'a gelmeye olumlu baktığı ve kendisiyle sözleşme görüşmelerinin yapıldığı aktarıldı.
Beşiktaş, transferi kısa sürede bitirerek oyuncuyu İstanbul'a getirmek istiyor.

Beşiktaş'a dünya yıldızı stoper! Transfer imzası yakın

30 MAÇTA 5 GOL

Aymeric Laporte, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan ekibinde 30 maça çıkarken 5 kez fileleri sarstı.
Siyah-beyazlıların transferin olumlu sonuçlanma durumuna karşın şimdiden hazırlık içerisinde olduğu aktarıldı.

