Real Madrid'de sakatlık şoku! En 2 hafta sahalardan uzak

İstanbul
Xabi Alonso yönetiminde İspanya 1. Futbol Ligi'ne (LaLiga) bu sezon fırtına gibi başlayan Real Madrid, 3'te 3 yaparak liderlik koltuğunda oturuyor. Milli futbolcumuz Arda Güler'in de forma giydiği İspanyol devinde yaşanan bir sakatlık moralleri bozdu.
Real Madrid'in deneyimli futbolcusu Antonio Rüdiger sakatlandı. Rüdiger'in sakatlığına ilişkin kulüpten resmi açıklama geldi.
Söz konusu açıklamada, Alman defans oyuncusunun sol uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini belirtti.
İspanya basınına göre 32 yaşındaki futbolcu, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Rüdiger'in ligdeki Real Sociedad ve Espanyol maçları ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Marsilya maçını kaçırması bekleniyor.