Real Madrid'de sakatlık şoku! En 2 hafta sahalardan uzak

Xabi Alonso yönetiminde İspanya 1. Futbol Ligi'ne (LaLiga) bu sezon fırtına gibi başlayan Real Madrid, 3'te 3 yaparak liderlik koltuğunda oturuyor. Milli futbolcumuz Arda Güler'in de forma giydiği İspanyol devinde yaşanan bir sakatlık moralleri bozdu.

RUDIGER SAKATLANDI

Real Madrid'in deneyimli futbolcusu Antonio Rüdiger sakatlandı. Rüdiger'in sakatlığına ilişkin kulüpten resmi açıklama geldi.

SOL ADALESİNDE ÖDEM

Söz konusu açıklamada, Alman defans oyuncusunun sol uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini belirtti.

EN AZ 2 HAFTA YOK

İspanya basınına göre 32 yaşındaki futbolcu, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Rüdiger'in ligdeki Real Sociedad ve Espanyol maçları ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Marsilya maçını kaçırması bekleniyor.