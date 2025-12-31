Spor dünyasında 2025 yılı böyle geçti! Şampiyonluklar, madalyalar, mağlubiyetler tarihte yerini aldı

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI İÇİN BAŞARILI BİR YIL OLDU

2025 yılı A Milli Futbol Takımı için oldukça verimli geçti. UEFA Uluslar Ligi liginde play-off turunda Macaristan’ı mağlup ederek A Ligi’ne yükseldi.

Aynı zamanda 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde, Gürcistan, İspanya ve Bulgaristan ile E Grubu’nda mücadele eden Ay-Yıldızlılar, 13 puanla grup ikincisi oldu ve play-off oynama hakkı elde etti.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na gidebilmek için 26 Mart’ta Romanya ile play-off yarı finali oynayacak. Kırmızı beyazlar bu turu geçerse play-off finalinde Slovakya - Kosova eşleşmesinin kazananı ile karşı karşıya gelecek.