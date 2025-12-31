Spor dünyasında 2025 yılı böyle geçti! Şampiyonluklar, madalyalar, mağlubiyetler tarihte yerini aldı

Kategoriler
2025 yılı spor dünyasında oldukça hareketli geçti. Adından söz ettiren başarılar, milyonların izlediği organizasyonlar derken koca bir yıl geride kaldı. İşte son 365 günü spor tarihine yazdıran olaylar…
Spor camiasında 2025 yılında unutulmayacak pek çok olay yaşandı. Bazen sevindiren bazen üzen tüm hadiseler ise spor kayıtlarında yerini aldı. İşte sene boyunca spor dünyasında yaşananlar…
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI İÇİN BAŞARILI BİR YIL OLDU
2025 yılı A Milli Futbol Takımı için oldukça verimli geçti. UEFA Uluslar Ligi liginde play-off turunda Macaristan’ı mağlup ederek A Ligi’ne yükseldi.
Aynı zamanda 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde, Gürcistan, İspanya ve Bulgaristan ile E Grubu’nda mücadele eden Ay-Yıldızlılar, 13 puanla grup ikincisi oldu ve play-off oynama hakkı elde etti.
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na gidebilmek için 26 Mart’ta Romanya ile play-off yarı finali oynayacak. Kırmızı beyazlar bu turu geçerse play-off finalinde Slovakya - Kosova eşleşmesinin kazananı ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY 5. YILDIZINI ALDI
2024-2025 sezonunun şampiyonluk yarışı Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gerçekleşti. Son haftalara kadar devam eden heyecanın ardından sarı kırmızılılar 95 puan ile ligin zirvesine oturdu. Üst üste 3. toplamda ise 25. Şampiyonluğu elde eden Galatasaray, bu skor ile 5. Yıldızını formasına taktı.
TÜRKİYE KUPASI’NI DA GALATASARAY ALDI
Süper Lig’in şampiyonu Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzon ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 geride bırakan sarı kırmızılılar Türkiye Kupası'nı 19. kez müzesine götürdü.
KADINLAR FUTBOL LİGİ’NDE ŞAMPİYON ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. 70 puanla sezonu tamamlayan Ankara ekibini 68 puanla Fenerbahçe ikinci, 53 puanla Beşiktaş üçüncü ve 50 puanla da Galatasaray dördüncü olarak tamamladı.
BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİNİ SERDAL ADALI KAZANDI
Beşiktaş’ta 2025 Mayıs ayında seçim heyecanı yaşandı. Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un başkanlık için yarıştığı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Adalı en yüksek oyu alarak ikinci kez başkan seçildi.
FENERBAHÇE'DE YENİ BAŞKAN SADETTİN SARAN OLDU
Fenerbahçe'de eylül ayında gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında mevcut Başkan Ali Koç ile Sadettin Saran yarıştı. Saadettin Saran 12 bin 325 alarak sarı-lacivertlilerin yeni başkanı oldu.
JOSE MOURİNHO’YA VEDA EDİLDİ
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başına getirilen Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile bu sezonun başında da devam edildi. Ancak teknik adamla yollar 29 Ağustos tarihinde ayrıldı. Mourinho'nun yerine Domenico Tedesco getirildi.
SİYAH BEYAZLILARDA 2. SERGEN YALÇIN DÖNEMİ
Art arda kötü sonuçlar alan ve Avrupa kupalarından da elenen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı. Teknik adamın gitmesinin ardından siyah beyazlılar bir kere daha Sergen Yalçın ile anlaştı.
VİCTOR OSİMHEN REKOR BEDELLE GALATASARAY’DA
Geçtiğimiz sezon Osimhen’ni Napoli’den kiralayan Galatasaray, bu sezon Nijeryalı futbolcuyu rekor bedelle kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar Osimhen için 75 milyon Euro bonservis bedeli öderken, bu transfer Türk spor tarihine bir rekor olarak geçti.
EFSANELER KALECİ FERNANDO MUSLERA VEDA ETTİ
Uruguaylı Kaleci Fernando Muslera, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ve son haftasındaki RAMS Başakşehir maçında sarı-kırmızılılara veda etti. Galatasaray’da adını efsaneler arasına yazdıran Muslera, tam 14 sezon forma giymişti. 551 resmi maça çıkan başarılı kaleci, 19 kupa kazanırken, 2 kez de gol atarak tarihe geçti.
KEREM AKTÜRKOĞLU YENİDEN TÜRKİYE'DE
Yaklaşık bir sene Benfica’da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 22.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe kadrosuna dahil oldu.
ORKUN KÖKÇÜ BEŞİKTAŞ’A GELDİ
Benfica’daki bir başka Türk futbolcu Orkun Kökçü, Beşikktaş tarafından satın alma opsiyonlu olarak kiralandı.
PARİS SAİNT-GERMAİN FUTBOLA DAMGA VURDU
Fransız ekibi Paris Saint-Germain, 2025 yılını UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa zaferleriyle tamamladı. PSG özellikle Avrupa’da futbola damga vuran takım oldu.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN KAZANANI PARİS SAİNT-GERMAİN
UEFA Şampiyonlar Ligi finali Paris Saint-Germain ile Inter arasında oynandı. Almanya'nın Münih kentinde bulunan Allianz Arena'da gerçekleşen maçın kazananı, sahadan 5-0'lık skorla PSG oldu.
UEFA SÜPER KUPA PARİS SAİNT-GERMAİN'İN
mpiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham, UEFA Süper Kupa için karşı karşıya geldi. İtalya'nın Udine şehrindeki Friuli Stadyumu'nda oynanan maçın galibi 4-3’lük skorla PSG oldu.
FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NIN ŞAMPİYONU CHELSEA OLDU
ABD'de gerçekleşen FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. MetLife Stadyumu'nda gerçekleşen müsabakanın kazananı 3-0’lık skorla Chelsea oldu. İngiliz ekip bu galibiyet ile bu kupayı ikinci kez müzesine götürdü.
UEFA ULUSLAR LİGİ'NİN ŞAMPİYONU PORTEKİZ OLDU
İspanya ile Portekiz’in karşı karşıya geldiği2025 UEFA Uluslar Ligi finali Almanya'daki Allianz Arena'da gerçekleşti. Portekiz penaltılarda 5-3’lük skorla tarihindeki ikinci Uluslar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.
OUSMANE DEMBELE BALLON D'OR VE FIFA YILIN FUTBOLCUSU ÖDÜLÜ ALDI
2025 Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Paris Saint-Germain’de forma giyen Fransız futbolcu Ousmane Dembele kazandı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından verilen Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nün sahibi yine Dembele oldu.
A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI, AVRUPA İKİNCİSİ OLDU
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Eurobasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83'lük skorla yenilerek ikinci oldu. A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, şampiyonanın en iyi başantrenörü seçilirken, milli basketbolcu Alperen Şengün de organizasyonun en iyi 5'inde yer aldı.
ALPEREN ŞENGÜN, ALL-STAR'DA FORMA İKİNCİ TÜRK OYUNCU OLDU
NBA'de Houston Rockets top süren milli basketbolcu Alperen Şengün, All-Star organizasyonunda yer alarak başarılarına bir yenisi daha ekledi. Şengün, 2007 yılında Mehmet Okur'un ardından NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ikinci Türk basketbolcu oldu. Alperen Şengün'ün 4 dakika kaldığı parkede 4 sayı, 1 ribaund ile katkı sağladı.
FENERBAHÇE, EUROLEAGUE'DE ŞAMPİYON OLDU
Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe Beko, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleşen karşılaşmada Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 mağlup ederek şampiyon oldu. Euroleague'de 2024-2025 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci kez bu kupayı müzesine götürdü.
VODAFONE SULTANLAR LİGİ'NİN ŞAMPİYONU V.BANK
Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off final serisi üçüncü maçında V.Bank, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğa uzandı.
EFELER LİGİ'NİN ŞAMPİYONU ZİRAAT BANKKART
Voleybol SMS Grup, Efeler Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek seriyi 3-0 kazanan Ziraat Bankkart, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.
ŞAMPİYONLAR KUPASINI KADINLARDA FENERBAHÇE, ERKEKLERDE ZİRAAT KAZANDI
2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası final maçında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yendi ve şampiyonluk kupasını kazandı. Kadınlarda ise Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Kupası finalinde V. Bank'ı 3-2 yenerek şampiyonluğa uzandı.
ÇBK MERSİN İKİNCİ, FENERBAHÇE ÜÇÜNCÜ OLDU
Kadınlar Euroleague'de Fenerbahçe ile ÇBK Mersin, Final-Four oynama başarısı gösterdi. Mersin ekibi, finalde USK Prag'a 66-53'lük skorla mağlup olarak ikinci oldu. Sarı-lacivertliler de Valencia Basket'i 59-49’luk skorla mağlup ederek, Avrupa üçüncüsü oldu.
KADINLAR VE ERKEKLERDE ŞAMPİYON FENERBAHÇE OLDU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Fenerbahçe Beko, evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 84-68'lik skorla mağlup ederek, seride durumu 4-1'e getirdi ve şampiyon oldu.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında da Fenerbahçe Opet, deplasmanda oynadığı ÇBK Mersin'i 79-78 mağlup ederek, seriyi 3-0 yaptı ve şampiyon oldu.
GALATASARAY, FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİNCİ OLDU
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi final maçında İspanya temsilcisi Unicaja Malaga ile oynadı. Sarı-kırmızılılar, rakibine 83-67'lik skorla mağlup olarak organizasyonda ikinci oldu.
NBA ŞAMPİYONU OKLAHOMA CİTY THUNDER OLDU
Oklahoma City Thunder, NBA final serisinin 7. ve son maçında sahasında mücadele ettiği Indiana Pacers'ı 103-91'lik skorla mağlup ederek seriyi 4-3 kazandı ve sezonu şampiyon olarak tamamladı.
HİDAYET TÜRKOĞLU, FIBA ONUR LİSTESİNE GİRDİ
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA tarafından 2026 Onur Listesi'ne seçildi. 2016'dan bu yana TBF başkanlığı görevini yürüten Türkoğlu, Efes'te başladığı kariyerinin büyük bir bölümünü NBA'de geçirmişti. Hidayet Türkoğlu, FIBA Onur Listesi'ne seçilen ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.
FENERBAHÇE, ERKEKLER CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NI 8. KEZ KAZANDI
Fenerbahçe Beko, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 85-83 yenerek kupayı kazandı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 8. kez bu kupayı müzesine götürdü.
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, DÜNYA İKİNCİSİ OLDU
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda final maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, tarihinde ilk kez çıktığı final maçında İtalya'ya 3-2 yenildi ve şampiyonayı ikincilikle tamamladı. Ay-yıldızlılar böylece Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez gümüş madalya kazandı.
İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NDA A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI ŞAMPİYON OLDU
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nın finalinde Azerbaycan'ı 3-0 yenerek altın madalya kazandı. Milliler, bu sonuçla üst üste 2. kez İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyonluğa ulaştı. A Milli Erkek Voleybol Takımı ise 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda finalde İran'a 3-1 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, MİLLETLER LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALDE ELENDİ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) Finalleri'nde çeyrek final maçında Japonya'ya 3-2 mağlup yenilerek turnuvadan elendi.
A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI, DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA ÇEYREK FİNAL OYNADI
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya'ya 3-0 yenilerek turnuvadan elendi.
2025 CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ŞAMPİYON IMOCO CONEGLİANO OLDU
İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde şampiyon, İtalya'nın A.Carraro Imoco Conegliano takımı oldu.
MİLLETLER LİGİ'NDE KADINLARDA İTALYA, ERKEKLERDE POLONYA ŞAMPİYON OLDU
2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi finalinde İtalya, Brezilya'yı 3-1 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. 2025 FIVB Erkekler Milletler Ligi final maçında ise İtalya'yı 3-0 yenen Polonya, şampiyon oldu.
A MİLLİ KADIN TENİS TAKIMI, LİTVANYA'DA TARİH YAZDI
Kadınlar tenisinin dünya şampiyonası olan Billie Jean King Cup'ta Türkiye; Fransa ve İsveç'i yenerek gruptan lider olarak çıktı. Dünya Grubu play-off'larına yükselme maçında milliler, Macaristan'ı da 2-0 mağlup ederek tarihte ilk kez Dünya Grubu play-off'larında oynamaya hak kazandı.
ZEYNEP SÖNMEZ, WİMBLEDON'A 3. TURDA ELENDİ
Wimbledon'da 75 yıl sonra grand slam teklerde 3. tur oynayan ilk Türk tenisçi olan Zeynep Sönmez, dünya sıralamasında 18. basamakta yer alan Rus raket Ekaterina Alexandrova’ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
KADIN VE ERKEK GOLBOL MİLLİ TAKIMI, AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
2025 IBSA Avrupa Golbol Şampiyonası'nda Türkiye, erkekler ve kadınlarda şampiyonluk elde etti. Kadın Golbol Milli Takımı finalde İsrail'i, Erkek Golbol Milli Takımı da finalde Ukrayna'yı mağlup ederek şampiyonluk kupasını kazandı.
FORMULA 1'DE PİLOTLARDA LANDO NORRİS, TAKIMLARDA MCLAREN ŞAMPİYON
Formula 1'de McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, 423 puanla sezonu şampiyon tamamladı. Norris böylece kariyerinde ilk kez şampiyon oldu. Şampiyon Lando Norris'in ardından Max Verstappen 421 puanla ikinci ve Oscar Piastri de 410 puanla üçüncü oldu. Formula 1'de takımlar klasmanında ise McLaren 833 puanla birinci, Mercedes 469 puanla ikinci, Red Bull ise 451 puanla üçüncü sırada yer aldı.
METE GAZOZ ALTIN MADALYA KAZANDI
Mete Gazoz, bu yıl tek altın madalyasını Antalya'daki Avrupa Grand Prix 1. Ayak İlkbahar Okları Yarışması'nda elde etti. Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 2025 yılını bireysel ve takımlarda 1 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı.
AVRUPA SALON OKÇULUK ŞAMPİYONASI'NDA TÜRKİYE 8 ALTIN, 9 GÜMÜŞ VE 2 BRONZ MADALYA ALDI
Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda büyükler ve 21 yaş altı kategorilerinde düzenlenen organizasyonda Türk sporcular; 8 altın, 9 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
DÜNYA PARA OKÇULUK ŞAMPİYONASI'NDA TÜRKİYE 4 MADALYA KAZANDI
Güney Kore'de düzenlenen Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, 1 altın ve 3 gümüş kazanarak 4 madalyayla döndü.
EMİRCAN HANEY'DEN, DÜNYA KUPASI FİNALLERİNDE ALTIN MADALYA
Milli okçular, Dünya Kupası'nın ayaklarında 1 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 9 madalya aldı. Çin'de düzenlenen 2025 Hyundai Dünya Kupası'nın final ayağında erkekler makaralı yayda Emircan Haney, altın madalya elde etti.
BUSENAZ SÜRMENELİ 3. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 66 kiloda finalde Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova'yı mağlup ederek kariyerinde 3. kez dünya şampiyonluğuna uzandı.
RİYAD'DA MİLLİ BOKS TAKIMI, 6 MADALYA KAZANDI
6. İslami Dayanışma Oyunları’nda milli boksörler, 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalya ile tamamladı. Rabia Topuz, Ayşen Taşkın, Evin Erginoğuz altın madalya, Berfin Kabak, Sultan Osmanlı gümüş madalya ve Semih Gümül de bronz madalya kazandı.
U23 AVRUPA BOKS ŞAMPİYONASI'NDA MİLLİLER 9 MADALYAYLA ZİRVEDE
Türkiye U23 Kadın ve Erkek Boks Milli Takımları, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 23-29 Kasım tarihleri arasında düzenlenen U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attı. Milli boksörler; 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazanarak takım halinde şampiyonluğu aldı.
KIRKPINAR'DA ORHAN OKULU BAŞPEHLİVAN OLDU
664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde genç pehlivan Feyzullah Aktürk ile karşı karşıya gelen Orhan Okulu, rakibini mağlup ederek altın kemerin sahibi oldu. Bu zaferiyle birlikte Orhan Okulu, üçüncü kez Kırkpınar'da kazandı.
MİLLİ GÜREŞÇİ KEREM KAMAL İKİNCİ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında grekoromen stil 63 kilo finalinde Kerem Kamal ile Ermeni Karen Aslanyan karşı karşıya geldi. Kerem, rakibini 7-2 mağlup ederek 2022'den sonra bir kez daha Avrupa şampiyonu oldu.
İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NDA GÜREŞTEN 7 MADALYA KAZANDIK
Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli güreşçiler, serbest stil, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde, 2 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplamda 7 madalya kazandı. Ekrem Öztürk ile Elvira Süleyman gümüş madalya alırken, Osman Göçen, Hakan Büyükçingıl, Beytullah Kayışdağ, Fatih Bozkurt ile Selvi İlyasoğlu da bronz madalya kazandı.
BENGİSU AVCI, OCEAN'S 7 ROTASINI TAMAMLAYAN İLK TÜRK SPORCU OLDU
Milli yüzücü Bengisu Avcı, Ocean's 7 rotasını tamamlayan ilk Türk sporcu oldu. Manş Denizi'ni geçerek Ocean's 7 mücadelesinin ilk adımını atan Bengisu Avcı, ardından sırasıyla Catalina, Cebelitarık, Cook Boğazı, Molokai ve Kuzey Kanalı'nı geçti. Hepsini birer birer geride bırakan yüzücü, son olarak dünyanın en zorlu kanalı olan Tsugaru'yu da tamamlayarak Türk yüzme tarihinde bir ilki başardı.
BENGİSU AVCI REKORLA ŞAMPİYON
İtalya'da 48 ülke ve 754 sporcunun katılımıyla 14-18 Ocak'ta düzenlenen IISA 6. Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Bengisu Avcı, 200 metre karışıkta rekor kırarak 25-29 yaş dünya şampiyonu olurken, Deniz Kayadelen ise 500 metre serbestte dünya şampiyonluğu elde etti.
KUZEY TUNÇELLİ ÜST ÜSTE 3. KEZ ŞAMPİYON
Slovakya'nın Samorin şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbestte finale yükselen milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 14:45.05'lik derecesiyle bu mesafede üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.
Kuzey Tunçelli, Romanya'nın Otopeni kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda ise 800 metre ve 1500 metre serbest finalinde altın madalya kazandı. Tunçelli, ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Turnuvada milli yüzücü Nusrat Allahverdi de erkekler 50 metre kurbağalamada altın madalyanın sahibi oldu.
DEFNE KURT, DÜNYA PARA YÜZME ŞAMPİYONASI'NDA 5 MADALYA
Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Defne Kurt, önemli başarılar kazandı. Milli sporcu, 50 ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek, 100 metre sırtüstü ile 200 metre bireysel karışıkta zirveye çıktı.
DÜNYA TAEKWONDO ŞAMPİYONASI'NDA MİLLİLER REKORU EGALE ETTİ
2025 Dünya Taekwondo Şampiyonası, Çin'in Wuxi şehrinde 24-30 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlendi. Şampiyonayı 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6 madalya ile tamamlayan Taekwondo Milli Takımı tarihinin en iyi sonucuna imza attı. Türkiye, şampiyonanın madalya sıralamasında zirvede yer alırken, tarihte elde ettiği en yüksek madalya sayısı rekorunu da egale etti.
TÜRKİYE, EYOF'TA 4. SIRADA
Türkiye, Üsküp 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ni (EYOF) 10 altın, 9 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 26 madalyayla tamamladı. 48 ülkenin yer aldığı Üsküp 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 4. sırayı alan Türkiye, Bakü 2019'dan sonra tarihinin en başarılı EYOF organizasyonunu geride bıraktı.
TÜRKİYE'DEN HAVALI SİLAHLAR AVRUPA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TARİHİ BİR BAŞARI
Bu yıl ilk kez İstanbul'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde tüm takım kategorilerinde altın madalya kazanan Türkiye, tarihi bir başarıya imza attı. Milliler; 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Turnuvada 10 Metre Havalı Tabanca Erkekler, 10 Metre Havalı Tabanca Kadınlar ve 10 Metre Havalı Tüfek Kadınlar Takım kategorilerinde milli sporcular zirveye çıktı.
ŞEVVAL İLAYDA TARHAN'DAN İLK BİREYSEL MADALYA
Mısır'ın Kahire kentinde düzenlenmekte olan ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Büyükler Dünya Şampiyonası 25 M Standart Tabanca Kadınlar kategorisinde milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, 569 puanlık performansıyla Atıcılık tarihinde bu kategorideki ilk bireysel madalyasını kazanarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
PARA ATICILIK AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA TAKIM HALİNDE ALTIN MADALYA
Hırvatistan'ın Osijek kentinde yapılan Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda; 10 Metre Havalı Tabanca Kadınlar (P2) SH1 kategorisinde milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar altın madalyanın, Aysel Özgan da gümüş madalyanın sahibi oldu. 25 Metre Tabanca Erkekler (P3) kategorisinde Muharrem Korhan Yamaç, Murat Oğuz ve Çağrı Yılmaz'ın bireysel skorları toplamında takım halinde altın madalya kazandı.
Avrupa Şampiyonası'nda 10 metrede milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, kadınlar havalı tabanca finalinde 240.8 puanla altın madalya kazandı.
MUAZ ERDEM MADRAN'DAN ALTIN MADALYA
Çekya'nın Brno kentinde yapılmakta olan Para Trap Dünya Şampiyonası PT3 disiplininde Türkiye'yi temsil eden 16 yaşındaki milli sporcu Muaz Erdem Madran, altın madalya elde etti.
TOPRAK RAZGATLIOĞLU, 2025 DÜNYA SUPERBİKE ŞAMPİYONASI'NDA ŞAMPİYON
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Toprak, bu şampiyonlukla birlikte 3. kez zirvede yer aldı ve bu başarıya ulaşan ilk Türk sporcu oldu.
İSTANBUL MARATONU 47. KEZ KOŞULDU
İstanbul Maratonu, bu yıl 47. kez gerçekleştirildi. Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nu erkekler kategorisinde 2.10.12'lik derecesiyle Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo, kadınlarda ise 2.26.19'luk derecesiyle Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra kazandı.
CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU'NDA ŞAMPİYON WOUT POELS
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 8. ve son etap olan Çeşme - İzmir etabını XDS Astana takımından Matteo Malucelli kazandı. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu şampiyonu ise Astana ekibinden Wout Poels oldu.
L'ETAPE TÜRKİYE İKİNCİ KEZ DÜZENLENDİ
Tour de France'ın amatör bisiklet yarışı serisi L'Etape Türkiye, ikinci yılında 2 binin üzerinde sporcuyu İstanbul'da bir araya getirdi. Erkekler uzun parkurda Gökhan Uzuntaş 02:56:58'lik derecesiyle, kadınlar uzun parkurda ise Gökçe Demirsoy 03:14:34'lük süresiyle birinciliğe ulaştı. Kısa parkurda erkeklerde Murat Uslu 01:23:21'lik derecesiyle, kadınlarda ise Sevcan Alper Özcan 01:35:25'lik süresiyle kazananlar oldu.
99. GAZİ KOŞUSU'NU 'CUTHA' KAZANDI
Türk yarışçılık tarihinin derbisi olan Gazi Koşusu 99. kez düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 99.'sunu Hulusi Çil'in sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı, 'Cutha' isimli safkan kazandı.