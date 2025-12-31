Samsung’un hayali suya düştü: Batarya şişme yaptı

ŞİŞME VE VERİMLİLİK ALARM VERDİ

Testler sırasında 12.000 mAh’lik ana hücre ciddi kararlılık sorunları gösterdi. Verimlilik düşerken, asıl endişe yapan konu mekanik şişme oldu. 100 W hızlı şarj testlerinde hücrenin kalınlığı 6,3 mm’den 8,2 mm’ye kadar çıktı. Bu da güvenlik açısından kabul edilebilir bir tablo değil.

Üstelik iki hücre birlikte değerlendirildiğinde, 20.000 mAh’lik bataryanın toplam kalınlığı yaklaşık 14 mm’ye ulaştı. Bu seviye, günümüz akıllı telefonlarının gövde tasarımları için fazlasıyla yüksek. Açıkçası, pil neredeyse telefonun kendisi kadar kalın hale geldi.