Samsung’un hayali suya düştü: Batarya şişme yaptı

TÜMÜTümü

Aralık 31, 2025 16:18
1
Samsung’un 20.000 mAh kapasiteli silikon-karbon batarya denemeleri beklenen sonucu vermedi. Testlerde yaşanan kararlılık ve şişme sorunları nedeniyle proje askıya alındı.

2
Teknoloji kulislerinde bir süredir konuşulan iddia, Samsung cephesinden gelen test sonuçlarıyla netlik kazandı. Şirketin pil tarafındaki Ar-Ge birimi Samsung SDI, alışılmadık derecede yüksek kapasiteli 20.000 mAh’lik silikon-karbon batarya üzerinde çalışıyordu. Ancak test süreci, bu iddialı hedefin şimdilik fazla ileri olduğunu gösterdi.

3
ÇİFT HÜCRELİ TASARIM MASADAYDI

Söz konusu batarya, çift hücreli bir yapıyla tasarlanmıştı. Ana hücre 12.000 mAh kapasiteye ve 6,3 mm kalınlığa sahipti. İkincil hücre ise 8.000 mAh kapasite sunuyor ve 4 mm kalınlığında ölçülüyordu. Kâğıt üzerinde bakıldığında tablo etkileyiciydi. Ne var ki laboratuvar testleri aynı şeyi söylemedi.

4
ŞİŞME VE VERİMLİLİK ALARM VERDİ

Testler sırasında 12.000 mAh’lik ana hücre ciddi kararlılık sorunları gösterdi. Verimlilik düşerken, asıl endişe yapan konu mekanik şişme oldu. 100 W hızlı şarj testlerinde hücrenin kalınlığı 6,3 mm’den 8,2 mm’ye kadar çıktı. Bu da güvenlik açısından kabul edilebilir bir tablo değil.

Üstelik iki hücre birlikte değerlendirildiğinde, 20.000 mAh’lik bataryanın toplam kalınlığı yaklaşık 14 mm’ye ulaştı. Bu seviye, günümüz akıllı telefonlarının gövde tasarımları için fazlasıyla yüksek. Açıkçası, pil neredeyse telefonun kendisi kadar kalın hale geldi.

5
SİLİKON-KARBON UMUT VERİYOR AMA…

Silikon-karbon piller, klasik grafit tabanlı çözümlere kıyasla çok daha fazla lityum iyon depolayabiliyor. Bu da teoride daha uzun pil ömrü anlamına geliyor. O yüzden Samsung gibi büyük üreticilerin bu alana yatırım yapması şaşırtıcı değil. Ancak son testler, kapasite büyüdükçe güvenlik ve dayanıklılık sorunlarının da hızla arttığını ortaya koydu.

Bu tablo sonrası Samsung SDI’nin rotayı yeniden daha makul seviyelere çevirdiği belirtiliyor. Şirketin, 6.000 mAh ile 8.000 mAh aralığındaki silikon-karbon piller üzerine odaklanmayı tercih ettiği ifade ediliyor.

