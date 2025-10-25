Süper Lig devleri 'geçmiş olsun' demişti: Eyüpspor'dan Luccas Claro açıklaması geldi!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Luccas Claro, Trabzonspor deplasmanındaki mücadelede Paul Onuachu ile pozisyona girmiş ve ters bir hareketle talihsiz bir an yaşamıştı. Akabinde ise hızlıca tedavi sürecine başlanan deneyimli savunmacı için Eyüpspor'dan bilgilendirme geldi.
"Bugün oynanan Trabzonspor karşılaşmasında sakatlık geçiren futbolcumuz Luccas Claro’ya yapılan ilk müdahalenin ardından, oyuncumuzun ayak bileği bağlarının yırtıldığı, ekleminde yarı çıkık bulunduğu ve fibula kemiğinde kırık tespit edildiği öğrenilmiştir. Futbolcumuzun tedavi süreci başlamış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Luccas Claro’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza ve sahalara dönmesini diliyoruz."
https://x.com/eyupsporkulubu/status/1982175581241541116
https://x.com/Trabzonspor/status/1982138576235090168
https://x.com/Besiktas/status/1982156941284556928
https://x.com/Fenerbahce/status/1982151459060760687
https://x.com/GalatasaraySK/status/1982146636538130638