Süper Lig devleri 'geçmiş olsun' demişti: Eyüpspor'dan Luccas Claro açıklaması geldi!

Luccas Claro, Trabzonspor deplasmanındaki mücadelede Paul Onuachu ile pozisyona girmiş ve ters bir hareketle talihsiz bir an yaşamıştı. Akabinde ise hızlıca tedavi sürecine başlanan deneyimli savunmacı için Eyüpspor'dan bilgilendirme geldi.

EYÜPSPOR'DAN LUCCAS CLARO AÇIKLAMASI

"Bugün oynanan Trabzonspor karşılaşmasında sakatlık geçiren futbolcumuz Luccas Claro’ya yapılan ilk müdahalenin ardından, oyuncumuzun ayak bileği bağlarının yırtıldığı, ekleminde yarı çıkık bulunduğu ve fibula kemiğinde kırık tespit edildiği öğrenilmiştir. Futbolcumuzun tedavi süreci başlamış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Luccas Claro’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza ve sahalara dönmesini diliyoruz."

