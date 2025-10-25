Menü Kapat
20°
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Süper Lig devleri 'geçmiş olsun' demişti: Eyüpspor'dan Luccas Claro açıklaması geldi!

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor; Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederken, Luccas Claro ciddi bir sakatlık geçirmişti. Ardından ise deneyimli savunmacı sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kalırken, Süper Lig devlerinden de 'geçmiş olsun' paylaşımları gelmişti. An itibarıyla ise Eyüpspor, Luccas Claro'nun son durumu hakkında resmi açıklama yayınladı.

Süper Lig devleri 'geçmiş olsun' demişti: Eyüpspor'dan Luccas Claro açıklaması geldi!
Luccas Claro, deplasmanındaki mücadelede Paul Onuachu ile pozisyona girmiş ve ters bir hareketle talihsiz bir an yaşamıştı. Akabinde ise hızlıca tedavi sürecine başlanan deneyimli savunmacı için Eyüpspor'dan bilgilendirme geldi.

Süper Lig devleri 'geçmiş olsun' demişti: Eyüpspor'dan Luccas Claro açıklaması geldi!

EYÜPSPOR'DAN LUCCAS CLARO AÇIKLAMASI

"Bugün oynanan Trabzonspor karşılaşmasında geçiren futbolcumuz Luccas Claro’ya yapılan ilk müdahalenin ardından, oyuncumuzun ayak bileği bağlarının yırtıldığı, ekleminde yarı çıkık bulunduğu ve fibula kemiğinde tespit edildiği öğrenilmiştir. Futbolcumuzun tedavi süreci başlamış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Luccas Claro’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza ve sahalara dönmesini diliyoruz."

https://x.com/eyupsporkulubu/status/1982175581241541116

SÜPER LİG DEVLERİ DE PAYLAŞIMLAR YAPMIŞTI

https://x.com/Trabzonspor/status/1982138576235090168

https://x.com/Besiktas/status/1982156941284556928

https://x.com/Fenerbahce/status/1982151459060760687

https://x.com/GalatasaraySK/status/1982146636538130638

Sıkça Sorulan Sorular

LUCCAS CLARO'NUN EYÜPSPOR İLE KAÇ YILLIK SÖZLEŞMESİ VARDI?
34 yaşındaki stoperin, 2027 yazına kadar kontratı bulunuyor.
