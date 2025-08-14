Menü Kapat
Editor
 | Serhat Yıldız

Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 12:16

Trendyol 'in 2. haftasında heyecan; yarın, 16 Ağustos Cumartesi, 17 Ağustos Pazar ve 18 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak belli oldu.

Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı!


Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın
21.30 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Ozan Ergün

16 Ağustos Cumartesi
19.00 Kocaelispor - Samsunspor: Zorbay Küçük
21.30 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
21.30 Göztepe - Fenerbahçe: Yasin Kol

17 Ağustos Pazar
19.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
19.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe
21.30 Beşiktaş - Eyüpspor: Halil Umut Meler
21.30 RAMS Başakşehir - Kayserispor: Kadir Sağlam

18 Ağustos Pazartesi
21.30 Kasımpaşa - Trabzonspor: Cihan Aydın

https://x.com/MHK_Resmi/status/1955917250784825777

ETİKETLER
#Futbol
#süper lig
#hakemler
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Haftalık Maçlar
#Spor
