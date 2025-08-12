Thibaut Courtois'dan Galatasaray cevabı! Taraftarı heyecanlandırdı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibini 3-0 mağlup ederek yeni sezona iyi bir başlangıç yapmıştı.

ÖNCELİK KALECİ

Yaz transfer dönemine ise Leroy Sane ve Victor Osimhen takviyeleriyle sansasyonel şekilde giren sarı-kırmızılıların gündemindeki birinci öncelik ise kaleci. 14 yıllık Fernando Muslera döneminin sona ermesinin ardından Uruguaylı file bekçisinin yerini dünyaca ünlü bir kaleciyle doldurmak isteyen ve listesinde Ederson, Alisson, Donnarumma gibi isimleri bulunduran Galatasaray için sıcak bir gelişme yaşandı.



ÇOK KONUŞULAN DİYALOG

Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois'nın sarı-kırmızılı bir taraftarla arasında geçen diyalog, kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

"GALATASARAY ÇOK İYİ"

Taraftarın, "Galatasaray gel kardeşim" şeklindeki seslenişine Courtois'nın yanıtı "Galatasaray çok iyi, onları beğeniyorum" oldu. Bu durumun ardından sarı-kırmızılı taraftarlar; Courtois'nın sözlerini paylaşırken, transfer için ihtimal olup olmadığı sorgulanmaya başlandı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Real Madrid ile sözleşmesinin son yılında bulunan Belçikalı kalecinin İspanyol ekibiyle yeni kontrat imzalayıp imzalamayacağı merak ediliyor. Geçen sezon dünyaca ünlü kulüple 53 maça çıkan 33 yaşındaki eldiven, 63 gol yerken 17 maçta kalesini kapattı.