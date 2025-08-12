Menü Kapat
31°
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Thibaut Courtois'dan Galatasaray cevabı! Taraftarı heyecanlandırdı

Real Madrid'in Belçikalı tecrübeli kalecisi Thibaut Courtois, Galatasaraylı bir taraftara verdiği cevap ile gündem oldu. Taraftarla arasında geçen diyalog sonrasında ise transfer söylentileri gündemi meşgul etti. İşte o diyalog...

Thibaut Courtois'dan Galatasaray cevabı! Taraftarı heyecanlandırdı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 10:28

Trendyol 'in ilk haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkan , rakibini 3-0 mağlup ederek yeni sezona iyi bir başlangıç yapmıştı.

Thibaut Courtois'dan Galatasaray cevabı! Taraftarı heyecanlandırdı

ÖNCELİK KALECİ

Yaz dönemine ise Leroy Sane ve Victor Osimhen takviyeleriyle sansasyonel şekilde giren sarı-kırmızılıların gündemindeki birinci öncelik ise . 14 yıllık Fernando Muslera döneminin sona ermesinin ardından Uruguaylı file bekçisinin yerini dünyaca ünlü bir kaleciyle doldurmak isteyen ve listesinde Ederson, Alisson, Donnarumma gibi isimleri bulunduran Galatasaray için sıcak bir gelişme yaşandı.

Thibaut Courtois'dan Galatasaray cevabı! Taraftarı heyecanlandırdı


ÇOK KONUŞULAN DİYALOG

'in kalecisi 'nın sarı-kırmızılı bir taraftarla arasında geçen diyalog, kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Thibaut Courtois'dan Galatasaray cevabı! Taraftarı heyecanlandırdı

"GALATASARAY ÇOK İYİ"

Taraftarın, "Galatasaray gel kardeşim" şeklindeki seslenişine Courtois'nın yanıtı "Galatasaray çok iyi, onları beğeniyorum" oldu. Bu durumun ardından sarı-kırmızılı taraftarlar; Courtois'nın sözlerini paylaşırken, transfer için ihtimal olup olmadığı sorgulanmaya başlandı.

Thibaut Courtois'dan Galatasaray cevabı! Taraftarı heyecanlandırdı

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Real Madrid ile sözleşmesinin son yılında bulunan Belçikalı kalecinin İspanyol ekibiyle yeni kontrat imzalayıp imzalamayacağı merak ediliyor. Geçen sezon dünyaca ünlü kulüple 53 maça çıkan 33 yaşındaki eldiven, 63 gol yerken 17 maçta kalesini kapattı.

Thibaut Courtois'dan Galatasaray cevabı! Taraftarı heyecanlandırdı

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cimbom'un eski yıldızı Zaha ateş püskürdü! 'Galatasaray hakkında konuşacağım'
Ederson Galatasaray'a mı geliyor? Cimbom yayınladı
ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#kaleci
#real madrid
#thibaut courtois
#Spor
