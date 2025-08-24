Trabzonspor 3'te 3 yaptı! Antalyaspor'u tek golle geçti

Trenyol Süper Lig 3. hafta mücadelesi için Trabzonspor ve Antalyaspor karşı karşıya geldi. Trabzon'da oynanan maçın tek golü 38. dakikada korner vuruşunu takip eden Savic'in kafa vuruşuyla kaydedildi.

Müsabaka Karadeniz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken bordo mavililer böylece ligdeki üçüncü maçlarından da galibiyetle ayrılmayı başardı. Antalyaspor ise bu sezonki ilk mağlubiyetini almış oldu.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

17. dakikada Augusto’nun yerden pasında topu kontrol eden Onuachu’nun vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

38. dakikada Zubkov'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde yerden seken top arka direğe açıldı. Bu noktada Savic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak boş ağlara gitti. 1-0

41. dakikada Olaigbe’nin ceza sahası dışında yerden şutu kaleci Abdullap Yiğier’den döndü. Pozisyonun devamına topu önüne alan Augusto'nun sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak VAR uyarısıyla monitörde pozisyonu inceleyen hakem Ali Yılmaz, gol esnasında Onuachu'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golün iptaline karar verdi.

48. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada kafalardan seken topu önünde bulan Güray Vural'ın şutunda top üstten auta çıktı.

56. dakikada Storm’un ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’dan döndü.

77. dakikada Mustafa Eskihellaç’ın pasında topla buluşan Visca’nın çaprazdan vuruşunda top kaleci Abdullah Yiğiter’de kaldı.

78. dakikada Zubkov’un ortasında Onuachu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak penaltı noktasındaki Visca’nın önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda top üstten dışarı gitti.

85. dakikada Antalyaspor’un kullandığı köşe atışında Dzhikiya’nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batahov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli (Mendy dk. 46), Olaigbe (Ozan Tufan dk. 70), Zubkov (Arif Boşluk dk. 84), Augusto (Visca dk.70), Onuachu (Sikan dk. 90)

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı (Mert Yılmaz dk.85), Veysel Sarı (Giannetti dk. 60), Dzhikiya, Kenneth Paal, Söner Dikmen, Jesper Ceesay, Streek (Güray Vural dk. 46), Storm, Abdulkadir Ömür, Tomas Cvancara (Poyraz Efe Yıldırım dk. 75)