Trabzonspor'dan sürpriz hamle! Lionel Messi'nin takım arkadaşına göz dikti

Süper Lig’de Fatih Tekke ile çıkışa geçen Trabzonspor kadroya takviye yapmak istiyor. Zirvedeki Galatasaray’a çok yakın olan Karadeniz ekibi Inter Miami'nin orta sahası Benjamin Cremaschi için ocak ayında resmi adım atmaya hazırlanıyor.

MESSİ'NİN TAKIM ARKADAŞI DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Lionel Messi ile takım arkadaşı olan genç futbolcu, kısa sürede hem MLS hem de Avrupa scoutlarının dikkatini çekmişti. Fiziksel güç ve pas kabiliyetiyle öne çıkan futbolcu sezon başında Serie B temsilcisi Parma’ya kiralandı. Ancak U20 Dünya Kupası nedeniyle Parma formasıyla henüz resmi maç oynamadı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trabzon yerel medyasında geçen haberlerde futbolcu için özel açıklamalarda bulundu. Tekke, Cremaschi'nin yüksek enerjisi, saha içi mücadele gücü ve oyun kurma becerilerinin mevcut orta saha yapısına katkı sağlayabileceğini raporladı.

Trabzonspor’un Ocak ayında Messi’nin takım arkadaşı Cremaschi için resmi hamleyi yapması bekleniyor. Miami ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden Cremaschi’nin güncel piyasa değeri yaklaşık 5 milyon euro.