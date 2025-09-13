Türkiye EuroBasket'te finale yükseldi: Tekirdağ'da coşku sokağa taştı

EuroBasket’te yarı final heyecanı nefes kesti! Türkiye, Yunanistan’ı mağlup ederek finale yükselirken, Tekirdağ’da vatandaşlar Sahil Amfi Tiyatro Alanı’nda kurulan dev ekranda ay-yıldızlıların zaferini coşkuyla izledi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte alanda adeta bayram havası esti. Milli takımın finale yükselmesi, Tekirdağlıları sokaklarda kutlamaya yöneltti.

DEV EKRANDA MİLLİ COŞKU

Tekirdağ Sahil Amfi Tiyatro Alanı, milli maç heyecanına ev sahipliği yaptı. Kurulan dev ekranda bir araya gelen vatandaşlar, Türkiye’nin Yunanistan karşısındaki mücadelesini büyük bir heyecanla takip etti. Ay-yıldızlıların galibiyetiyle alan, tezahüratlar ve bayraklarla doldu taştı. Maçın bitiş düdüğüyle coşku doruğa ulaşırken, vatandaşlar milli takıma finalde başarı dileklerini iletti.

“YUNANLILARI DENİZE DÖKTÜK!”

Maçı izleyen Tekirdağlılar, zaferin sevincini İHA muhabirine anlattı. Bartu Erdem, duygularını şöyle ifade etti:

“Bugün çok mutluyuz, finaldeyiz. İnşallah şampiyon olacağız. Türk basketbolu hak ettiği yerde. Uzun zamandır bu seviyede görmüyorduk, inşallah bu yolun sonu şampiyonluk olacak.”

Feyzullah Tolgay ise coşkusunu şu sözlerle dile getirdi:

“Her zaman olduğu gibi bu sene de Yunanlıları denize döktük. Çok güzel bir maçtı, çok mutluyuz. Pazar günü de inşallah şampiyon olacağız.”

FİNALDE ŞAMPİYONLUK UMUDU

Türkiye’nin EuroBasket’te finale yükselmesi, Tekirdağ’da büyük bir gurur ve sevinçle karşılandı. Vatandaşlar, milli takımın pazar günü oynanacak final maçında da aynı başarıyı göstereceğine inanıyor. Tekirdağlılar, ay-yıldızlılara desteklerini sürdürmek için final maçında da dev ekranda buluşmayı planlıyor.