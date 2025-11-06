Türkiye Kupası’nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu!

Kategoriler
Kura çekimine 3. eleme turunda rakiplerine üstünlük sağlayan 28 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 6 ve Trendyol 1. Lig'den 4 ekip daha katılıyor.
4. tur mücadeleleri 2-3-4 Aralık tarihlerinden oynanacak.
Ankara Keçiörengücü - Kayserispor
Yalova FK - Gaziantep FK
Boluspor - Kahta 02
İstanbulspor - Sarıyer
Sivasspor - Aliağa Futbol
Muğlaspor - Bodrum FK
Çaykur Rizespor - Pendikspor
Muşspor - Konyaspor
Beyoğlu Yeni Çarşı - Göztepe
Çorum FK - Alanyaspor
Eyüpspor - Çankayaspor
Fethiyespor - Bandırmaspor
Kahramanmaraş - Erzurumspor
Silifke Belediyespor - Antalyaspor
Sakaryaspor - Gençlerbirliği
Iğdır FK - Orduspor 1967
Karacabey Belediyespor - Kocaelispor
Trabzonspor - Vanspor FK
Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor