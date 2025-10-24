Menü Kapat
Arama Kapat
20°
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Puan farkı açıldı

Avrupa haftası Türk takımlarının zaferiyle sonuçlandı. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, oynadıkları turnuvalardan galibiyetle ayrıldı. Alınan başarılı sonuçlarla ülke sıralamasında puan farkını açtı. İşte UEFA ülke puanında son durum...

Avrupa haftasında Türk takımları 3'te 3 yaparak ülke puanına önemli katkıda bulundu. , sıralamada en yakın rakibi Çekya ile puan farkını açtı.

ASLAN EVİNDE KÜKREDİ

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz , turnuvadaki 3. hafta maçında sahasında konuk ettiği Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Puan farkı açıldı

FENER TEK ATTI 3 ALDI

Avrupa Ligi'nde boy gösteren Fenerbahçe de evinde Alman ekibi Stuttgart'ı 1-0'lık skorla geçmeyi başardı.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Puan farkı açıldı

SAMSUNSPOR DOLU DİZGİN

Konseferans Ligi'ndeki temsilcimiz ise Ukrayna'nın köklü kulüplerinden Dinamo Kiev'i sahasında 3-0 yenerek turnuvada 2'de 2 yaptı.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Puan farkı açıldı

PUAN FARKI AÇILDI

3 ekibimizin aldığı galibiyetlerin ardından Türkiye'nin ülkeler sıralamasındaki puanı değişti. En yakın rakibimiz Çekya ile puan farkı açıldı.

Avrupa'daki zafer haftasının ardından ülke puanı sıralamasında oluşan son durum şöyle...

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Puan farkı açıldı

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

  1. İngiltere - 99.006
  2. İtalya - 87.803
  3. İspanya - 82.206
  4. Almanya - 78.404
  5. Fransa - 71.250
  6. Hollanda - 63.700
  7. Portekiz - 60.267
  8. Belçika - 56.350
  9. TÜRKİYE - 46.000
  10. Çekya - 42.500
  11. Yunanistan - 39.113
  12. Polonya - 38.375
  13. Norveç - 37.988
