UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Puan farkı açıldı

Avrupa haftasında Türk takımları 3'te 3 yaparak ülke puanına önemli katkıda bulundu. Türkiye, sıralamada en yakın rakibi Çekya ile puan farkını açtı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, turnuvadaki 3. hafta maçında sahasında konuk ettiği Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti.
Avrupa Ligi'nde boy gösteren Fenerbahçe de evinde Alman ekibi Stuttgart'ı 1-0'lık skorla geçmeyi başardı.
Konseferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor ise Ukrayna'nın köklü kulüplerinden Dinamo Kiev'i sahasında 3-0 yenerek turnuvada 2'de 2 yaptı.
3 ekibimizin aldığı galibiyetlerin ardından Türkiye'nin ülkeler sıralamasındaki puanı değişti. En yakın rakibimiz Çekya ile puan farkı açıldı.
Avrupa'daki zafer haftasının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında oluşan son durum şöyle...