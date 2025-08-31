Menü Kapat
30°
Victor Osimhen'den transfer açıklaması: "İlgimi çeken teklifler oldu"

Galatasaray'ın yıldızlarından Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Roland Sallai; Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Esasen ise sezonun flaş transferi Victor Osimhen, sürece dair hislerinden bahsetti.

Victor Osimhen'den transfer açıklaması:
'da galibiyet kritikleri üst üste geldi. Yıldız futbolcular, gidişattan memnun olduklarını belirtti ve hedeflerle ilgili mesajlar verdi.

VICTOR OSIMHEN'DEN SAMİMİ DEĞERLENDİRMELER

"Evimdeyim, önümüzdeki yıllarda da burada olacağım. Herkes, burada kalmamı çok istedi ve ben de çok istedim. Burada gollerime devam etmek de çok güzel. Kalbimde, nerede oynamak istediğimi biliyordum. Ter döktüm bu kulüpte, insanlar da bana değer verdi. Kulüp içinde ve başkanda çok güzel bir şey var; herkese saygı duyuluyor. Zor tarafı finansal olandı. Bazı büyük teklifler aldım, büyük kulüplerden teklifler aldım. İlgimi çekmedi desem, yalan olur. Ancak Galatasaray'da olduğum için mutluyum. Çok çalışmamız ve savaşmamız gerekiyor. 'nde başarılı olacağımıza inanıyorum. Zor bir kura diyebilirim. Bütün kulvarlarda finale gitmek istiyoruz. Bu amaçlar için her şeyi yapacağız."

Victor Osimhen'den transfer açıklaması: "İlgimi çeken teklifler oldu"

DAVINSON SANCHEZ VE 'TAKIMDAŞLIK' VURGUSU

"Sonuç için mutluyuz. Bazı anlar zor oldu ama takım kazanmasını bildi. Bilinçli bir takımız, çok uzun bir sezon yeniden form bulacağız ve oyunumuzu oturtacağız. oluyor, Şampiyonlar Ligi'ne de gideceğiz. Kazanmaya devam etmemiz çok önemli. Takıma yardım etmek önemli. Defans oynuyorum ama gol atarak da yardım ediyorum. 4000. gol olduğunu bilmiyordum. Önemli olan 3 puan ve lider olarak devam etmek. İlk ayı güzel geçirdik, milli araya güzel bir duyguyla gideceğiz."

Victor Osimhen'den transfer açıklaması: "İlgimi çeken teklifler oldu"

ROLAND SALLAI DE POZİTİF KONUŞTU

"Geliştirmemiz gereken bazı şeyler var, bu sene büyük hedeflerimiz var. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yapmak istiyoruz. Takım olarak Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek kadroya ve kaliteye sahibiz. Buna inanıyorum."

GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR'U HANGİ SKORLA GEÇMİŞTİ?
Sarı kırmızılılar, kendi sahasında 3-1 galip gelmişti.
