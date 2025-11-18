Vinicius Junior Premier Lig'e: Real Madrid'de dev ayrılık!

Kategoriler
Real Madrid ve Vinicius Junior arasında yeni sözleşme imzalanmazken, şimdi de sürece Liverpool dahil oldu. Halihazırda Real Madrid'in genel tavrından memnun olmayan Vinicius Junior, Liverpool seçeneğine olumlu yaklaştı.
Real Madrid, 2027 yazında sözleşmesi sona erecek olan Vinicius Junior için 150 milyon Euro civarlarında bonservis bekliyor. Diğer taraftaysa Liverpool, sürpriz hamleyi 100 milyon Euro bandında gerçekleştirmek istiyor! Ayrıca da Premier Lig devi, süreci Mohamed Salah üzerinden farklı bir planlamayla ilerletiyor.
Liverpool, Mohamed Salah'ı sezon sonunda Suudi Arabistan'a göndermeyi ve oradan gelecek olan bonservis ile de Vinicius Junior transferini bitirmeyi hedefliyor.
2025/26 sezonunda FIFA Kulüpler Dünya Kupası dahil olmak üzere; tüm kulvarlarda 22 maça çıkan 25 yaşındaki Sambacı, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.