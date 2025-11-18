Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Spor
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Vinicius Junior Premier Lig'e: Real Madrid'de dev ayrılık!

Real Madrid'in yıldız hücumcusu Vinicius Junior için Premier Lig kritiği başladı. İspanya basını, Brezilyalı kanatın Real Madrid'den sonraki durağını Liverpool olarak gösterdi.

Vinicius Junior Premier Lig'e: Real Madrid'de dev ayrılık!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 18:52
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 18:52

Real Madrid ve Vinicius Junior arasında yeni sözleşme imzalanmazken, şimdi de sürece Liverpool dahil oldu. Halihazırda Real Madrid'in genel tavrından memnun olmayan Vinicius Junior, Liverpool seçeneğine olumlu yaklaştı.

Vinicius Junior Premier Lig'e: Real Madrid'de dev ayrılık!

150 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Real Madrid, 2027 yazında sözleşmesi sona erecek olan Vinicius Junior için 150 milyon Euro civarlarında bonservis bekliyor. Diğer taraftaysa Liverpool, sürpriz hamleyi 100 milyon Euro bandında gerçekleştirmek istiyor! Ayrıca da Premier Lig devi, süreci Mohamed Salah üzerinden farklı bir planlamayla ilerletiyor.

Vinicius Junior Premier Lig'e: Real Madrid'de dev ayrılık!

LIVERPOOL'DA MOHAMED SALAH VEDASI

Liverpool, Mohamed Salah'ı sezon sonunda Suudi Arabistan'a göndermeyi ve oradan gelecek olan bonservis ile de Vinicius Junior transferini bitirmeyi hedefliyor.

Vinicius Junior Premier Lig'e: Real Madrid'de dev ayrılık!

VINICIUS JUNIOR VE REAL MADRID PERFORMANSI

2025/26 sezonunda FIFA Kulüpler Dünya Kupası dahil olmak üzere; tüm kulvarlarda 22 maça çıkan 25 yaşındaki Sambacı, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.

Vinicius Junior Premier Lig'e: Real Madrid'de dev ayrılık!

Sıkça Sorulan Sorular

LIVERPOOL NEDEN MOHAMED SALAH'I GÖNDERMEYE HAZIRLANIYOR?
İngiltere temsilcisi, takımı gençleştirme yönünde uzun vadeli hesaplar yapıyor.
