Yıldız futbolcu Oscar efor testinde fenalaştı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Brezilya ekibi Sao Paulo’nun yıldız orta sahası Oscar herkesi korkuttu. Efor testine giren yıldız futbolcu aniden fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Genç futbolcunu kalbinde ritim düzensizliği tesit edilirken, durumunun stabil olduğu bildirildi.

"GÖZETİM ALTINDA TUTULUYOR"

Futbolcunun sağlık durumu ile ilgili kulüpten açıklama geldi. Açıklamada, “2026 sezonu öncesi hazırlıkların bir parçası olarak salı sabahı (11 Kasım) SuperCT tesislerinde yapılan muayeneler sırasında, futbolcu Oscar’ın kalp ritminde bazı düzensizlikler tespit edilmiştir. Oyuncuya, kulüp sağlık ekibi ve tesiste hazır bulunan Einstein Hastanesi’nin uzmanları tarafından derhal müdahale edilmiştir. Ardından oyuncu hastaneye sevk edilmiş, klinik olarak stabil durumda olduğu ve tanıyı netleştirmek amacıyla ek tetkiklerin yapılması için gözlem altında tutulduğu bildirilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

DURUMU STABİL

Kulüpten alınan bilgilere göre; 34 yaşındaki yıldız ismin durumunun stabil olduğu ve gözlem altında tutulduğu bildirildi. Yapılacak testlerin ardından tedavi süreci ve durumu ile ilgili bilgilerin paylaşılacağı belirtildi.