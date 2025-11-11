Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, suç duyurusunda bulunmak üzere adliyede

Kategoriler
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti.
Bu oyuncular arasında Beşiktaşlı futbolcu Ersin Destanoğlu da yer alıyor. 24 yaşındaki kaleci, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, bahis oynamadığını aktarmıştı.
Siyah-beyazlı futbolcu, bugün de öğlen saatlerinde suç duyurusunda bulunmak üzere avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne geldi.