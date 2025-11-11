Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, suç duyurusunda bulunmak üzere adliyede

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti.

O İSİMLER ARASINDA ERSİN DESTANOĞLU'DA YER ALDI

Bu oyuncular arasında Beşiktaşlı futbolcu Ersin Destanoğlu da yer alıyor. 24 yaşındaki kaleci, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, bahis oynamadığını aktarmıştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Siyah-beyazlı futbolcu, bugün de öğlen saatlerinde suç duyurusunda bulunmak üzere avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne geldi.