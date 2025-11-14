Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Zinedine Zidane için yeni rota İngiltere: Premier Lig devinde büyük sürpriz!

Zinedine Zidane'ın kariyerinde yeni bir sayfa açılıyor. Uzun zamandır takım çalıştırmayan Zinedine Zidane, an itibarıyla Premier Lig devi Liverpool ile anılıyor.

Zinedine Zidane için yeni rota İngiltere: Premier Lig devinde büyük sürpriz!
14.11.2025
14.11.2025
saat ikonu 23:30

Liverpool'da Arne Slot'un kötü gidişatı, Zinedine Zidane gündemini başlattı. Esasen ise İngiliz kulübünün yönetimi, Zinedine Zidane için ciddi anlamda planlamalara girişti.

Zinedine Zidane için yeni rota İngiltere: Premier Lig devinde büyük sürpriz!

ZINEDINE ZIDANE VE LIVERPOOL SÜRPRİZİ

Arne Slot'un kredisinin tükenmeye başladığı günlerde, menajerler aracılığıyla Zinedine Zidane ile ilk temaslar gerçekleşti.Ayrıca da Liverpool, süreçten emin olmasıyla birlikte yakın zamanda final dokunuşunu da yapacak ve Zinedine Zidane ile masaya oturacak.

Zinedine Zidane için yeni rota İngiltere: Premier Lig devinde büyük sürpriz!

FRANSA İHTİMALİ DE DEVAM EDİYOR

Zinedine Zidane ve Fransa Milli Takımı birlikteliği, epeydir gündemi meşgul ediyor. İlave olarak ise yaşayan efsanenin, yakın zamanda kariyeri adına kritik bir hamlede bulunması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

ZINEDINE ZIDANE İÇİN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ NASIL GİTMİŞTİ?
Sadece Real Madrid'i çalıştıran Zinedine Zidane, pek çok Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamış ve kulüp tarihine unutulmaz bir iz bırakmıştı.
