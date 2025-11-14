Zinedine Zidane için yeni rota İngiltere: Premier Lig devinde büyük sürpriz!

Liverpool'da Arne Slot'un kötü gidişatı, Zinedine Zidane gündemini başlattı. Esasen ise İngiliz kulübünün yönetimi, Zinedine Zidane için ciddi anlamda planlamalara girişti.

ZINEDINE ZIDANE VE LIVERPOOL SÜRPRİZİ

Arne Slot'un kredisinin tükenmeye başladığı günlerde, menajerler aracılığıyla Zinedine Zidane ile ilk temaslar gerçekleşti.Ayrıca da Liverpool, süreçten emin olmasıyla birlikte yakın zamanda final dokunuşunu da yapacak ve Zinedine Zidane ile masaya oturacak.

FRANSA İHTİMALİ DE DEVAM EDİYOR

Zinedine Zidane ve Fransa Milli Takımı birlikteliği, epeydir gündemi meşgul ediyor. İlave olarak ise yaşayan efsanenin, yakın zamanda kariyeri adına kritik bir hamlede bulunması bekleniyor.