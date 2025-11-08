13 saatlik yol 1 saate düşüyor: Fiyatı 652 bin dolar

Ülkenin en büyük seyahat acentelerinden Nippon Travel Agency, 2030’lu yıllarda başlayacak yeni hizmetiyle yolcuları dünyanın öbür ucuna sadece bir saatte ulaştırmayı hedefliyor.

Proje, yeniden kullanılabilir roketler geliştiren Innovative Space Carrier şirketiyle ortak yürütülüyor. Uçuşlar, deniz üzerindeki özel platformlardan kalkış yapan ASCA adlı uzay uçağıyla gerçekleştirilecek. Yolculuk, önce bu platforma yapılan kısa bir transferle başlayacak. Ardından uçak atmosferin sınırına kadar yükselip yörünge altı bir yay çizerek başka bir platforma inecek.

13 SAATLİK UÇUŞ 1 SAATE DÜŞÜYOR

Bu yeni sistem sayesinde, normalde 13 saate yakın süren Tokyo–New York uçuşu yalnızca 60 dakikada tamamlanabilecek. Bu da havacılıkta yeni bir çağın kapısını aralayacak gibi görünüyor.

BİLET FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Ancak bu hızın bedeli de oldukça yüksek. Gidiş–dönüş biletin fiyatı yaklaşık 100 milyon Japon Yeni, yani bugünün kuruyla yaklaşık 652 bin dolar olacak. Yani şimdilik bu yolculuk, uzay meraklıları ve ultra zenginler için bir ayrıcalık olacak gibi duruyor.

SADECE TURİZM DEĞİL, LOJİSTİK DEVRİMİ

Yine de proje sadece bir “uzay turizmi” gösterisi olarak görülmüyor. Asıl amaç, kıtalararası yolcu taşımacılığını yeniden tanımlamak ve özellikle acil kargo taşımacılığında devrim yaratmak. Çin gibi ülkelerde de benzer çalışmaların başlaması, gelecekte küresel lojistiğin tamamen değişebileceğini gösteriyor.