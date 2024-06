Akıllı telefonların şarj sorunu bitti! 1 dakikada yüzde 100 şarj devri başlıyor

03 Haziran 2024 17:30 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 17:30

Bir elektronik aleti şarj etmek genellikle en az 30 dakika sürüyor. Ancak bilim ve teknoloji öylesine büyük bir değişime tanık oldu ki, şarjı bitmiş dizüstü bilgisayarınızı veya cep telefonunuzu bir dakika içinde, elektrikli bir arabayı ise 10 dakika içinde şarj etmeniz mümkün.

Hint kökenli bir araştırmacı, sadece birkaç dakika içinde yüzde 100 şarj edebilen yeni bir teknoloji geliştirdi.

ABD merkezli Colorado Boulder Üniversitesi'nde kimya ve biyoloji mühendisliği alanında yardımcı doçent olarak görev yapan Ankur Gupta ve araştırma ekibinin keşfettiği teknoloji Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlandı.

YENİ TEKNOLOJİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Araştırmacılar, mikroskobik gözeneklerden oluşan karmaşık bir yapı içinde iyonların hareketini ortaya çıkardılar. Gupta, bu buluşun süper kapasitörler gibi daha verimli depolama cihazlarının geliştirilmesini hızlandırabileceğini söyledi.

Süper kapasitörün, gözeneklerinde iyon toplanmasına dayanan bir enerji depolama cihazı olduğunu belirten Gupta, bu buluşun elektrikli araçlar, elektronik cihazlar ve güç şebekeleri için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi. Süper kapasitörlerin, pillerden daha hızlı şarj olabildiğini ve daha uzun ömürlü olduğunu da belirtelim.

Gupta, "Enerjinin gezegenin geleceğindeki kritik rolü göz önüne alındığında, kimya mühendisliği bilgimi enerji depolama cihazlarını geliştirmeye uygulamak için ilham aldım. Bu konunun yeterince keşfedilmemiş olduğunu ve bu nedenle mükemmel bir fırsat olduğunu hissettim" dedi.

Gupta, "Süper kapasitörlerin birincil cazibesi hızlarında yatıyor. Peki enerjinin şarj edilmesini nasıl daha hızlı hale getirebiliriz? İyonların daha verimli hareket etmesini sağlayarak. Çalışmanın sıçrama noktası bu. Kayıp halkayı bulduk" diye de ekledi.

Araştırmacılar ayrıca bu keşfin, birbirine bağlı binlerce gözenekten oluşan karmaşık bir ağdaki iyon akışının dakikalar içinde simülasyonunu ve tahminini mümkün kıldığını belirtti. Bu bulgudan önce, iyon hareketlerinin literatürde yalnızca tek bir düz gözenek içinde meydana geldiği şeklinde tanımlandığını açıkladılar.