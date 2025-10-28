Menü Kapat
Avatar
Editor
 Ceyda Altun

Akran değil, ‘ekran' zorbalığı! Uzman isimden önemli açıklamalar

İnsanlar vaktinin birçoğunu ekran başında geçiriyor. Sadece yetişkinlerin değil çocukların da kendini kaptırdığı bu alışkanlık tehlikeli bir hal almaya başladı. Günlük ekran saatinin kontrol altında olması gerekiyor. Ailelerin ve eğitimcilerin en azından çocukların ekran sürelerinin önüne geçebilmek için , daha fazla çalışma yapması lazım. Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, "İnsanlar artık her şeyin ekran başında olduğunu düşünerek duygularını kaybediyor" dedi.

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, ailelerin ve eğitimcilerin dijital okuryazarlık konusunda daha fazla çalışma yapması gerektiğini söyleyerek, "İnsanlar artık her şeyin ekran başında olduğunu düşünerek duygularını kaybediyor" ifadelerini kullandı.

Akran değil, ‘ekran' zorbalığı! Uzman isimden önemli açıklamalar

"OLUMSUZ YORUMLARA YÜZÜME SÖYLEYİN DİYORUM"

Dijital okuryazarlık eğitimleri verilmediği sürece insanların teknolojiyi kendi kendilerine kullanmayı öğrendiğini söyleyen Hakan Topuzoğlu, "Aslında şöyle; her zaman belirttiğimiz dijital okuryazarlık ile ilgili gerekli eğitimler verilmediği, altyapı oluşturulmadığı için ne yazık ki gençlerimiz, çocuklarımız ekran kullanmayı da teknolojiyi kullanmayı da kendi kendilerine öğreniyorlar ya da öğrenemiyorlar. Bu konuda gerekli altyapı olmadığı için ve haliyle de her bilgiye çok kolay ulaşabildiklerini düşündükleri için gerek arama motorları olsun gerek yapay zeka olsun, eskisi gibi kitap okuma alışkanlıklarının daha geride kalmasından kaynaklı olsun ya da çevresinde görebileceği örneklerin azalması sebebiyle artık her şeyin ekranda olduğunu düşünüyor ve haliyle de ekran başında da ne yazık ki duygularını birinin önünde kaybediyorlar. Tabii şöyle bu tarz platformlarda birbiri ile ilgili normal şartlarda yüz yüze söyleyemeyecekleri birçok şeyi yazabiliyorlar. Hatta bunu sadece gençlerde değil büyüklerde de yaşıyoruz. Yorumlarda böyle çok sert ve hiç akla gelmez ifadeler kullanan kişileri zaman zaman arıyorum ben. Ne söylüyorsanız bana söyleyin şimdi telefonda söyleyebilirsiniz dediğin zaman hemen ifadeleri değişiyor" dedi.

Akran değil, ‘ekran' zorbalığı! Uzman isimden önemli açıklamalar

ZORBALIK YAPANLAR MUTSUZ KİŞİLERDİR!

Topuzoğlu, dijital mecralarda insanlara yapan kişilerin kendilerinin de mutlu olmadığını söyleyerek, "Aslında işin temelinde sosyoloji ve psikoloji de yatıyor. Yani insanların günlük hayattakinden daha farklı olma çabalarının da etkisi oluyor ve bu platformlarda birbirlerini ne yazık ki zorbalayan insanlar ya da gençler haliyle kendileri de mutlu olamıyorlar, başkalarını üzdüklerinin farkında olmuyorlar. Bu konuda hem ailelerin daha bilinçli olması özellikle öğretmenlerin, eğitimcilerin bu konuda daha fazla çalışma yapması, bu noktada hatta anaokulundan itibaren kullanmanın öneminin anlatılması ve ‘Gerçek hayatta ne iseniz dijital ortamda o olmalısınız aynı şekilde hassasiyetle davranmalısınız' mesajının verilmesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

