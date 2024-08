Amazon Prime Gaming, Ağustos 2024'te dağıtacağı ücretsiz oyunları açıkladı

14 Ağustos 2024 16:33 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 16:34

Amazon, Prime üyelerine sunduğu avantajlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Amazon Prime üyeliği, sunduğu hızlı ve ücretsiz kargo hizmetlerinin yanı sıra, Prime Video ve Prime Music gibi içerik platformları ile de kullanıcılarına her alanda kaliteli deneyimler vaat ediyor.

Prime üyeliğinin en heyecan verici yanlarından biri de Prime Gaming kapsamında sunulan oyun içerikleri oluyor. Şirketten gelen bilgilere göre, her ay olduğu gibi, Amazon Prime kullanıcılarına Ağustos 2024'te de geniş bir oyun yelpazesi sunulacak.

AMAZON PRIME GAMING, AĞUSTOS 2024'TE 20'DEN FAZLA OYUN DAĞITIYOR

Amazon Prime Gaming, temmuz ayında Youtubers Life 2, Maneater, Baldur’s Gate: Enhanced Edition, Cat Quest 2, Midnight Fight Express ve Masterplan Tycoon oyunlarını ücretsiz olarak sunmuştu.

Haziran ayında STAR WARS Battlefront II (Classic, 2005), Weird West Definitive Edition, Genesis Noir, Everdream Valley, Mythforce, Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread ve Projection: First Light oyunlarını bedava olarak vermişti.

Prime Gaming üyeleri Ağustos 2024'te aşağıdaki oyunlara sahip olacak:

SteamWorld Heist

Deus Ex: Mankind Divided

Tomb Raider: The Angel of Darkness

Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles

Gravity Circuit

South of the Circle

Loop Hero

Trek to Yomi

Kraken Academy!!

Baldur's Gate II: Enhanced Edition

Beholder 3

Hard West 2

En Garde!

Stray Gods: The Roleplaying Musical

Grime: Definitive Edition

KeyWe

Figment 2: Creed Valley

Spells & Secrets

Young Souls

Arcade Paradise

INDUSTRIA

The Collage Atlas

Prime Gaming kapsamında üyelere süresiz sahip olabilecekleri ücretsiz oyunların yanı sıra popüler oyunlarda kullanabilecekleri seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri ve Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik gibi ayrıcalıklar da sunuluyor.