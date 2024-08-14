Amazon Prime Gaming, Ağustos 2024'te dağıtacağı ücretsiz oyunları açıkladı
E-ticaret şirketi Amazon, aylık 39 TL'ye sattığı Prime hizmeti kapsamında ücretsiz kargo, bir Twitch kanalına üye olma hakkı ve Amazon'daki ürünleri indirimli satın alma ve Prime Gaming gibi fırsatlar sunuyor. Her ay kullanıcılara ücretsiz oyun dağıtan Prime Gaming, Ağustos 2024'te ise tam 22 oyunu bedava sunacak. İşte merakla beklenen o liste!
Amazon, Prime üyelerine sunduğu avantajlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Amazon Prime üyeliği, sunduğu hızlı ve ücretsiz kargo hizmetlerinin yanı sıra, Prime Video ve Prime Music gibi içerik platformları ile de kullanıcılarına her alanda kaliteli deneyimler vaat ediyor.
Prime üyeliğinin en heyecan verici yanlarından biri de Prime Gaming kapsamında sunulan oyun içerikleri oluyor. Şirketten gelen bilgilere göre, her ay olduğu gibi, Amazon Prime kullanıcılarına Ağustos 2024'te de geniş bir oyun yelpazesi sunulacak.
AMAZON PRIME GAMING, AĞUSTOS 2024'TE 20'DEN FAZLA OYUN DAĞITIYOR
Amazon Prime Gaming, temmuz ayında Youtubers Life 2, Maneater, Baldur’s Gate: Enhanced Edition, Cat Quest 2, Midnight Fight Express ve Masterplan Tycoon oyunlarını ücretsiz olarak sunmuştu.
Haziran ayında STAR WARS Battlefront II (Classic, 2005), Weird West Definitive Edition, Genesis Noir, Everdream Valley, Mythforce, Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread ve Projection: First Light oyunlarını bedava olarak vermişti.
Prime Gaming üyeleri Ağustos 2024'te aşağıdaki oyunlara sahip olacak:
- SteamWorld Heist
- Deus Ex: Mankind Divided
- Tomb Raider: The Angel of Darkness
- Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles
- Gravity Circuit
- South of the Circle
- Loop Hero
- Trek to Yomi
- Kraken Academy!!
- Baldur's Gate II: Enhanced Edition
- Beholder 3
- Hard West 2
- En Garde!
- Stray Gods: The Roleplaying Musical
- Grime: Definitive Edition
- KeyWe
- Figment 2: Creed Valley
- Spells & Secrets
- Young Souls
- Arcade Paradise
- INDUSTRIA
- The Collage Atlas
Prime Gaming kapsamında üyelere süresiz sahip olabilecekleri ücretsiz oyunların yanı sıra popüler oyunlarda kullanabilecekleri seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri ve Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik gibi ayrıcalıklar da sunuluyor.