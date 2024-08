PlayStation Plus, Ağustos 2024 oyun kataloğunu açıkladı

10 Ağustos 2024 17:49 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 17:50

Sony, PlayStation Plus üyelerine Ağustos 2024 tarihinde vereceği yeni oyunları açıkladı. PlayStation'ın resmi blogunda paylaşılan bir gönderiyle duyurulan yeni listede 3 yeni oyun yer alıyor. Peki PS Plus Ağustos 2024 oyun kataloğunda neler var? İşte ayrıntılar...

PLAYSTATION PLUS TEMMUZ 2024 OYUNLARI

Açıklanan listede, normal fiyatı 2 bin 499 TL olan LEGO Star Wars The Skywalker Saga en pahalı oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyun severler, Lego temalı aksiyon oyununu hem PS4 hem de PS5 konsollarıyla oynayabilecek.

LEGO Star Wars The Skywalker Saga'ya ek olarak standart fiyatı 1399 TL olan Five Nights at Freddy’s Security Breach, en pahalı ikinci oyun olarak listede yerini aldı. Son oyun ise 1049 TL değerindeki Ender Lilies: Quietus of the Knights fakat bu oyun yalnızca PS4 destekliyor.

6 Ağustos itibarıyla PS Plus kataloğuna eklenecek oyunlar: