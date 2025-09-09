Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Murat Makas

Bir hayal son buldu: Uzay insana yaramıyor

İnsanlık yıllardır uzaya gitmenin hayalini kuruyor. Ancak son araştırmalar, bu yolculuğun vücut için düşündüğümüzden çok daha ağır sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

Bir hayal son buldu: Uzay insana yaramıyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 11:40

University of California San Diego ekibinin yaptığı yeni bir çalışma, insan kök hücrelerinin uzay ortamında hızla yaşlandığını ortaya çıkardı.

Araştırmada, kan ve bağışıklık sistemi için kritik olan hematopoietik kök ve öncül hücreler (HSPC’ler) incelendi. Hücreler, Uluslararası İstasyonu’nda 32 ila 45 gün boyunca nanobiyoreaktörler içinde tutuldu. Aynı süreçte Dünya’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde aynı koşullarda başka bir hücre grubu da gözlemlendi.

Bir hayal son buldu: Uzay insana yaramıyor

Uzaya gönderilen hücrelerde, öz-yenilenme yeteneğinde azalma, DNA hasarına karşı artan hassasiyet ve mitokondrilerde iltihaplanma gibi ciddi değişimler görüldü. Yine de bilim insanları, bu etkilerin kalıcı olmadığını ve hücreler Dünya ortamına döndüğünde kısmen toparlandığını belirtiyor.

Bir hayal son buldu: Uzay insana yaramıyor

“UZAY EN SERT STRES TESTİ”

UC San Diego Sanford Kök Hücre Enstitüsü Direktörü Catriona Jamieson, bulguların önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Uzay, insan vücudu için en zorlu stres testidir. ve kozmik radyasyon, kan kök hücrelerinin moleküler yaşlanmasını hızlandırabiliyor. Bu değişiklikleri anlamak yalnızca astronotların uzun görevlerde nasıl korunacağını belirlemek için değil, aynı zamanda Dünya’da insan yaşlanmasını ve kanser gibi hastalıkları incelemek için de çok değerli.”

