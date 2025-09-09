Menü Kapat
27°
Teknoloji
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Polislerin kaybolan kişiyi aramak için yapay zeka kullandı: Sonuç şaşırttı

Güney Kore'de bir yapay zeka sistemi, kayıp bir kişiyi bulmak için ilk kez kullanıldı ve başarılı oldu. Yapay zeka, güvenlik kamerası görüntülerini analiz ederek kaybolan adamı üç saat içinde buldu.

Polislerin kaybolan kişiyi aramak için yapay zeka kullandı: Sonuç şaşırttı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.09.2025
09:46
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
09:48

'de yapay zeka ilk kez kayıp bir kişiyi bulmak için devreye girdi ve sadece birkaç saat içinde sonuç verdi. Sistem kamerası görüntülerini analiz ederek kaybolan vatandaşın bulunmasını sağladı.

7 Eylül'de yerel basında yer alan habere göre, Gyeonggi eyaletindeki Anyang Dongan polis karakoluna 25 Haziran'da saat 01.24 sularında kayıp ihbarı geldi. Bir adamın, kız arkadaşına mesaj gönderip telefonunu kapattıktan sonra ortadan kaybolduğu bildirildi. Polis ekipleri, adamın telefonunun son sinyal verdiği konuma yönlendirildi ve ailesiyle birlikte evinde buldu.

Polislerin kaybolan kişiyi aramak için yapay zeka kullandı: Sonuç şaşırttı

YAPAY ZEKA KAYBOLAN ADAMI 3 SAATTE BULDU

Ancak kısa bir süre sonra, ailesi tekrar kaybolduğunu bildirdi. Bunun üzerine polis, "Gelişmiş Tanımlama için Entegre Akıllı Sistem" adlı sistemini kullanarak adamı aramaya başladı. Söz konusu sistem, bir kişinin fotoğrafını ve kıyafet tanımını girince, kamu güvenlik kamerası görüntülerini analiz edebiliyor.

Polisler, adamın fotoğrafını ve o gün giydiği gri tişört ile siyah pantolonun detaylarını sisteme girdi. Arama alanı da mahalle ile sınırlandırıldı.

Polislerin kaybolan kişiyi aramak için yapay zeka kullandı: Sonuç şaşırttı

Daha sonra yapay zeka sistemi, adamı yakındaki bir parkta tespit ederek polisin ihbardan sonraki üç saat içinde onu bulmasını sağladı. Yaşanan olayın Güney Kore'de yapay zeka tabanlı bir sistemin kayıp bir kişiyi başarıyla bulduğu ilk vaka olduğunu belirtti.

Yetkililer, arama manuel olarak yapılmış olsaydı, bu sürecin 10 saatten fazla sürebileceğini söyledi. Adam, yapay zeka sayesinde çok daha kısa bir sürede sağ salim bulunmuş oldu.

