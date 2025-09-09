Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Türk silah sistemleri Avrupa’da yoğun ilgi görüyor

SYS Grup ve bağlı şirketleri, güncel güvenlik ihtiyaçlarına cevap veren modern teknolojilerle Türk savunma sanayiinin uluslararası pazarlardaki gücüne katkıda bulunuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türk silah sistemleri Avrupa’da yoğun ilgi görüyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 09:30

Hafif ve orta sınıf sistemlerinde dünya markası şirketleri bünyesinde barındıran Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), 2-5 Eylül tarihlerinde Polonya'da gerçekleştirilen MSPO fuarının ardından 9-12 Eylül'de Birleşik Krallık'taki DSEI 2025'te Türk savunma sanayiini temsil ediyor.

Türk silah sistemleri Avrupa’da yoğun ilgi görüyor

Grup şirketleri Eylül ayında Avrupa'da düzenlenen fuarlara güçlü bir katılım sağlayarak yeni uluslararası iş birliklerine kapı aralıyor. SYS Grup şirketleri, 2-5 Eylül'de Polonya'da düzenlenen Doğu Avrupa'nın en önemli buluşmalarından MSPO'ya katılım sağladı. Bu fuarın hemen ardından rotasını Birleşik Krallık'a çeviren şirketler, 12 Eylül'e kadar sürecek DSEI 2025'te boy gösteriyor.

Türk silah sistemleri Avrupa’da yoğun ilgi görüyor

, AEI Systems ve UNIROBOTICS, dünyanın en prestijli savunma sanayi fuarları arasında yer alan ve 2 yılda bir düzenlenen DSEI 2025'te bütünleşik güvenlik çözümlerinden örnekler sergiliyor. DSEI 2025, uluslararası öneminin yanında SYS Grup için özel bir anlam taşıyor. Grup bünyesindeki Birleşik Krallık merkezli AEI Systems, dünyada yalnızca 3 orta kalibre top üreticisinden biri olarak fuarda ev sahibi olarak yer alıyor. AEI Systems ve UNIROBOTICS iş birliğiyle geliştirilen 30x113mm düşük geri tepmeli orta kalibre top konsepti, ortaya çıktığı andan itibaren dünya ordularının ihtiyaçlarını karşılamak için yurt içinde ve dışında yoğun ilgi görüyor. CANiK, bünyesindeki büyük kalibre silah üretimindeki uzmanlığı ve yenilikçi entegrasyon çözümleri ile SYS Grup'un küresel savunma projelerindeki payını artırmayı amaçlıyor. Sahip olduğu bu yeteneklerle Türkiye ve Birleşik Krallık arasında savunma sanayi iş birliğinin son dönemde artan ivmesine yeni projeler ve iş birlikleriyle katkıda bulunmayı hedefleyen SYS Grup, fuarda yapacağı görüşmelerle uluslararası savunma sanayii ekosistemindeki stratejik rolünü de pekiştirmeyi öngörüyor.

Türk silah sistemleri Avrupa’da yoğun ilgi görüyor

AEI Systems Genel Müdürü Simon Angel, şirket olarak 60 yılı aşkın süredir üretimini gerçekleştirdikleri binlerce orta kalibre top ile dünya çapında kendilerini kanıtladıklarını söyledi. Angel, "SYS Grup bünyesine katılmamızın ardından üretim kapasitemiz önemli ölçüde arttı ve bugün dost ve müttefik ülkelerin bu alandaki en büyük tedarikçilerinden biri olma yolunda hızla ilerliyoruz" dedi.

Türk silah sistemleri Avrupa’da yoğun ilgi görüyor

SYS Grup - CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral da Grup bünyesindeki iş birliğinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"2022 yılında SYS Grup bünyesine katılan, yarım asrı aşkın bilgi birikimine sahip AEI Systems; düşük geri tepmeli 30113 mm VENOM LR başta olmak üzere alanında öne çıkan ürünleriyle Grubumuzun gücünü daha da artırdı. Bununla birlikte, UNIROBOTICS'in hızla artan entegrasyon kabiliyetleri ve CANiK'in büyük kalibre silah üretimindeki başarısı, ürünlerimizin dünya çapındaki önemli projelerde yer almasını hızlandırmış durumda. Bu gelişmeler SYS Grup'un konsolide ciro hedeflerine yaklaşmasını sağlarken, yüksek katma değerli ihracat ile ülkemize de güçlü bir katkı sunmaktadır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Vergide yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren her şey değişecek
İşte yeni güvenli liman! Dev bankadan yatırım tavsiyesi
ETİKETLER
#canik
#savunma sanayi
#silah
#Fuar
#Mspo
#Dsei
#Aei Systems
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.