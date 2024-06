CANiK öne çıkaracağı konseptlerle Paris’e imzasını atacak

12 Haziran 2024 13:19 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 13:21

Geçtiğimiz Ağustos ve Eylül aylarında sırasıyla Türkiye’de yapılan IDEF ve Londra’da yapılan DSEI fuarlarında tanıtıma başladığı düşük geri tepmeli 30x113 mm orta kalibre top konseptine olan yoğun ilginin EUROSATORY’de zirveye çıkarak fuara imzasını atması bekleniyor.

İlk kez 1967 yılında düzenlenen, zamanla dünya çapında savunma ve güvenlik sektörünün en önemli etkinliği haline gelen EUROSATORY, 2 yılda bir gözlerin çevrildiği etkinlik olarak tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor.

Bu yıl 17-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek EUROSATORY’de sektördeki en son yenilikler, ürünler ve teknolojiler gözler önüne serilecek. Etkinlik, dünyanın dört bir yanından üreticiler ve start-up'ları, sektör profesyonellerini, devlet yetkililerini bir araya getirecek.

Türk savunma sanayisinin lider şirketi CANiK ve SYS bünyesindeki grup şirketleri de savunma sanayisinin dünyadaki en büyük 3 fuarı arasında olan EUROSATORY’de yerini alacak. Etkinlik tarihinde daha önce Ağustos ve Eylül aylarında sırasıyla Istanbul ve Londra’da lansmanını yaptığı düşük geri tepmeli 30x113 mm orta kalibre top konsepti ile EUROSATORY’e imzasını atması bekleniyor. VENOM LR ismindeki dünyanın en düşük geri tepmeye sahip tamburalı mekanizmalı otomatik topu ve bu topu merkezine alan bir dizi konsepti ortaya çıkaran CANiK ve bağlısı olduğu SYS Grup şirketlerinden AEI Systems, sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinin değil aynı zamanda tüm dost ve müttefik ülkelerin yoğun ilgisini çekiyor. Fuar kapsamında ayrıca, CANiK ve grup şirketleri tarafından üretilen 12.7x99 mm ağır makinalı tüfek ailesinin her 3 varyasyonu olan, CANiK M2 QCB, CANiK M2F ve CANiK M3 farklı ihtiyaç sahipleri için güçlü birer seçenek olarak savunma ve güvenlik profesyonellerine sunulacak.



Dünyanın en düşük geri tepmeli orta kalibre topu olan ve SYS Grup şirketlerinden AEI SYSTEM tarafından üretilen VENOM LR, tüm modern orduların gözdesi ve yarının genel maksat silahı olarak fuarda yerini alacak.



Bir diğer grup şirketi olan UNIROBOTICS tarafından geliştirilen yerli ve milli uzaktan komutalı silah sistemi (UKSS) ailesi olan TRAKON serisi TRAKON, TRAKON LITE ve TRAKON TARGAN ürünleri teknolojik ustalığın ve yerli savunma sanayisinin geldiği noktanın göstergesi olarak EUROSATORY’de yerini alacak. TRAKON serisi UKSS'ler, hem teknolojik hem de güvenlik standartlarına uygunluk açısından yabancı delegasyonlar tarafından tercih ediliyor.



CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, 2023 yılında Türk savunma şirketleri arasında ihracatta ilk 10’da yer alan tek özel sektör silah üreticisi olduklarına dikkati çekti. CANiK markası altında ürettikleri hafif silahlarla dünya çapında en büyük 5’inci şirket konumuna geldiklerini ve Türkiye’nin bu alandaki ihracatının yüzde 75’ini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Aral, SYS Grup şirketlerinin 2023 yılında net kilogram başına ihracat bedelinin ortalama 300 doların üzerinde gerçekleştiğini, bu rakamın 2024’te daha da artmasını beklediklerini belirtti.



Bu yıl da dünyanın önde gelen savunma ve güvenlik endüstrisi etkinliklerinden biri olan EUROSATORY Fuarı'na katılacaklarını ifade eden Aral, şunları kaydetti:



“SYS Grup şirketleri ile oluşturduğumuz olduğumuz ekosistemin global savunma sanayiinde nasıl bir fark oluşturduğunu birlikte görmekteyiz. EUROSATORY, savunma ve güvenlik alanında küresel düzeyde, en son gelişmelerle özverili iş birlikleri ve geleceğin trendlerinin önemli bir buluşma noktası ve bu yıl birçok değerli delegasyonun katılımıyla daha da zenginleşecek. CANiK ve tüm grup şirketleri olarak, bu prestijli etkinlikte yer almanın gururunu yaşıyor ve uluslararası alanda ülkemizi temsil etmenin sorumluluğunu hissediyoruz. Bu değerli platformda seçkin ürün ve hizmetlerimizi sergileme fırsatı bulmanın heyecanı içindeyiz. Özellikle B2G (Business to Government) görüşmelerinin yoğunlaştığı bu etkinlik, yeni iş birliklerine ve iş fırsatlarına kapı aralıyor.



Geçtiğimiz yılı rekor ihracat performansıyla tamamlamanın gururunu taşıyan Türk Savunma Sanayii, bu yıl da aynı başarıyı tekrarlamak için kararlılıkla çalışıyor. CANiK ve tüm grup şirketleri olarak, ülkemizin savunma sanayiindeki başarı hikayesine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl da geliştirdiğimiz konseptler doğrultusunda ürettiğimiz üstün kalite ve yenilikçi çözümlerimizle, uluslararası alanda yeni rekorlara imza atmaya hazırız. Müşteri odaklı yaklaşımımız ve teknolojik üstünlüğümüzle, ihracat yolculuğumuzda her zamanki gibi lider konumumuzu koruyacağımıza inanıyoruz. Değerli katılımcılarımız ve ziyaretçilerimizle EUROSATORY Fuarı'nda buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Birlikte, güçlü iş birlikleri kurarak ve geleceğe yönelik stratejik adımlar atarak, savunma ve güvenlik alanındaki küresel vizyonumuza katkı sağlayacağımıza inancımız tamdır.”