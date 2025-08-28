Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
27°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

ChatGPT ile konuşanlar dikkat! 'Bazı' konuşmalarınızı polise bildirdiğini itiraf etti

ChatGPT'nin sahibi OpenAI, bazı sohbetleri inceleyip gerekli görürse polise bildirdiğini itiraf etti.

ChatGPT ile konuşanlar dikkat! 'Bazı' konuşmalarınızı polise bildirdiğini itiraf etti
Yeni bir blog yazısında kullanıcılarının yaşadığı ruh sağlığı krizleri karşısında bazı başarısızlıklarını kabul eden OpenAI, aynı zamanda kullanıcı mesajlarını belirli zararlı içerik türleri için taradığını, özellikle endişe verici içerikleri insan personele inceleme için yönlendirdiğini ve bazı durumlarda bunları polise bildirdiğini açıkladı.

OpenAI'ın blog yazısında, "Başka insanlara zarar vermeyi planlayan kullanıcıları tespit ettiğimizde, konuşmaları, kullanım politikalarımız konusunda eğitilmiş ve hesapları yasaklama dahil önlem almaya yetkili küçük bir ekibin incelediği özel kanallara yönlendiriyoruz" dedi.

ChatGPT ile konuşanlar dikkat! 'Bazı' konuşmalarınızı polise bildirdiğini itiraf etti

OPENAI, CHATGPT KONUŞMALARINI POLİSE BİLDİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Ayrıca incelemeler sonucunda "ciddi fiziksel zarar verme tehdidi" içeren bir durum belirlenirse, konunun kolluk kuvvetlerine sevk edilebileceği belirtiliyor. Ancak bu kısa ve belirsiz açıklama pek çok soruyu yanıtsız bırakıyor. Ve insan inceleme ekibinin dayandığı OpenAI kullanım politikaları da pek net değil.

Şirket, "kendine veya başkalarına zarar" kuralını açıklarken, intiharı ya da kendine zarar vermeyi teşvik etmek, silah geliştirmek veya kullanmak, başkalarına zarar vermek ya da mülkleri tahrip etmek, herhangi bir hizmet veya sistemin güvenliğini ihlal eden yetkisiz faaliyetlere girişmek gibi oldukça standart yasak örneklerini sıralıyor.

ChatGPT ile konuşanlar dikkat! 'Bazı' konuşmalarınızı polise bildirdiğini itiraf etti

Fakat kullanıcıları, birine zarar vereceklerini düşündükleri takdirde polise bildirileceği konusunda uyaran yazıda, OpenAI aynı zamanda "kullanıcıların mahremiyetine saygı göstermek amacıyla, ChatGPT etkileşimlerinin benzersiz derecede özel niteliği göz önüne alınarak şu anda kendine zarar verme vakalarını kolluk kuvvetlerine yönlendirmediğini" de kabul etti.

