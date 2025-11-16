Çin, nükleer uçak gemisi ile ABD'ye meydan okuyor

Çin’in dördüncü uçak gemisi olarak düşünülen Type 004’ün ilk yapım aşamaları, Liaoning Eyaleti'ndeki Dalian tersanesinde çekilen yeni uydu görüntüleri ve fotoğraflarda ortaya çıktı. The War Zone tarafından analiz edilen ve sosyal medyada geniş yankı bulan görüntüler, geminin inşasının hız kesmeden devam ettiğini işaret ediyor.

YENİ GEMİDE NÜKLEER REAKTÖR İPUÇLARI

Raporda, gemi gövdesinde bir nükleer reaktör muhafaza ünitesini andıran bir yapının görüldüğü belirtiliyor. Analistler, gövdenin bu yapısının, geminin geleneksel yakıt yerine nükleer reaktörlerle çalışacağının “ana göstergesi” olduğunu ifade ediyor.

Çin, eğer iddialar doğru çıkarsa, ABD ve Fransa'nın yanında nükleer enerjili uçak gemisi işleten bir güce dönüşecek. Daha önceki uydu görüntülerine göre Type 004’ün inşası en az 2024 yılının ortalarından bu yana devam ediyor.