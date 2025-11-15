Apple CEO'su Tim Cook görevi bırakabilir: Yerine gelecek isim belli oldu

Finans dünyasının saygın yayınlarından The Financial Times'a (FT) göre Apple, CEO Tim Cook’tan görevi devralacak isim için hazırlıklarını hızlandırdı. Şirketin üst yönetimi ve yönetim kurulu, görevi devralacak kişi için planlamaları "son dönemde yoğunlaştırdı."

Teknoloji devinde beklenen görev değişimi için hazırlıklar hız kesmeden devam ederken, en güçlü aday olarak Donanım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus gösteriliyor.

EN GÜÇLÜ ADAY JOHN TERNUS

FT'nin kaynaklarına göre, Apple yönetiminin en tepesindeki görev için Donanım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus en kuvvetli aday olarak görülüyor. Ancak kaynaklar, konuyla ilgili "henüz nihai bir karar verilmediği" konusunda uyarıyor.

Kaynaklar, Tim Cook sonrası döneme geçişin hızlanmasının, şirketin mevcut performansıyla alakalı olmadığını, hatta yıl sonunda iPhone satışlarında rekor bir dönemin beklendiğini de ekliyor. Buna rağmen, Apple’ın bir sonraki mali raporunun yayınlanacağı ocak ayı sonundan önce yeni CEO'yu açıklaması beklenmiyor.

Hazırlıkların yoğunlaşmasına rağmen, duyurunun zamanlamasının değişebileceği ihtimali de kaynaklar tarafından belirtiliyor.

ÜST DÜZEY YÖNETİMDE AYRILIKLAR YAŞANIYOR

Söz konusu rapor, eski Baş İşletme Sorumlusu (COO) Jeff Williams’ın Temmuz ayında emeklilik duyurusunu yapmasından sonra geldi. Williams, operasyonel liderliği Sabih Khan’a yılın başlarında devretmişti ve kalan sorumlulukları da yakın zamanda Ternus dahil diğer üst düzey yöneticiler arasında paylaştırıldı.

Apple, son zamanlarda bir de CFO (Finans Direktörü) geçişi yaşadı. Uzun süredir görevde bulunan finans şefi Luca Maestri görevi bırakarak koltuğu, daha önce Finansal Planlama ve Analiz Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Kevan Parekh'e devretti.