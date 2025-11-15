Ekran kartı fiyatları artabilir! NVIDIA ve AMD'den oyunculara kötü haber

DRAM pazarındaki süregelen kıtlık, bilgisayar donanımının hayati bir parçası olan ekran kartlarını da etkileyecek gibi görünüyor. Çinli Board Channel forumlarında yer alan bilgilere göre, daha önce tüketici DDR5 fiyatlarında iki katın üzerinde artışa yol açan DRAM eksikliği, şimdi de GPU (Grafik İşlemci) segmentine sıçrıyor.

GDDR çözümleri, grafik belleği (VRAM) için kritik öneme sahip DRAM endüstrisinin önemli bir segmentini oluşturuyor. Şu anda piyasada en yaygın kullanılan çözümler GDDR6 ve GDDR7.

EKRAN KARTI FİYATLARI UÇABİLİR

AMD ve Intel, ekran kartlarında GDDR6 belleğe güvenirken, NVIDIA ise RTX 50 serisinin lansmanından beri en yeni GDDR7 çözümünü kullanıyor. Ancak devam eden kıtlık durumu, çok yakında grafik kartlarının da pahalı hale gelmesine neden olabilir.

Gelen raporlar, GDDR DRAM satın alma maliyetlerinin halihazırda yükselmeye başladığını gösteriyor. Maliyet artışının direkt etkisi ekran kartlarının nihai fiyatlarına yansıyacak.

Görünüşe göre hem NVIDIA hem de AMD, GDDR DRAM tedarik maliyetlerinin artacağını onayladı. İki teknoloji devi, şu an için ani bir fiyat artışı bildirmemiş olsa da, 2026 yılının başlarında ekran kartı fiyatlarını yükseltmeye dair planlar olduğu ifade ediliyor.