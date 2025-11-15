Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Türk savunmasının yeni kozu yerli bombaatarlar, 10'dan fazla ülkeye ihraç edildi

Türk savunma sanayisinin yerli ve özgün bombaatar çözümleri, uluslararası pazarda büyük ilgi görmeye devam ediyor. 40'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Akdaş Silah, Mali'nin başkenti Bamako'da düzenlenen ve Türk firmalarının katıldığı özel bir fuarda ürünlerini sergiledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.11.2025
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
saat ikonu 15:35

Türk savunma sanayisi, yerli ve özgün çözümleriyle dünya pazarında adından söz ettirmeye devam ediyor. Sektör bünyesinde geliştirilen bombaatar sistemleri, uluslararası ihracatta önemli başarılara imza attı.

Akdaş Silah, 'nin başkenti Bamako'da bu yıl ilk kez yalnızca Türk firmalarının katılımıyla The Peak Defense tarafından düzenlenen Bamako Expo Fuarı'nda (BAMEX’25) ürün ve kabiliyetlerini tanıttı.

Türk savunmasının yeni kozu yerli bombaatarlar, 10'dan fazla ülkeye ihraç edildi

40'TAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

Hem sivil hem de askeri pazara yönelik üretim yapan ve 40'tan fazla ülkeye gerçekleştiren şirket, son dönemde geliştirdiği yerli bombaatar çözümleriyle dikkati çekiyor.

Türkiye'nin ilk yerli-milli 40 milimetre namlu altı bombaatarını güvenlik güçlerinin envanterine kazandıran Akdaş Silah, Avrupa, Afrika ülkeleri ile Türk cumhuriyetlerinin aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülkeye bu ürünün ihracatını gerçekleştirdi. Namlu altı bombaatardan yurt içi ve dışındaki kullanıcılara yaklaşık 20 bin adetlik teslimat yapıldı.

6'lı tamburalı bombaatar ise henüz güvenlik güçlerinin envanterine girmeden 8 ülkenin kullanımına sunuldu.

Türk savunmasının yeni kozu yerli bombaatarlar, 10'dan fazla ülkeye ihraç edildi

Akdaş Silah Satış Pazarlama Müdürü Ali Dikkaya geçen yıl Mali'de yaptıkları demonun ardından kurdukları ilişkileri BAMEX Fuarı'nın ilk iki gününde silahlarını sergileyerek güçlendirdiklerini söyledi.

Fuarda geçen yıl kurdukları ilişkileri detaylandırdıklarını ve kullanıcılar için bazı çözümler sunduklarını anlatan Dikkaya, fuarın demo kısmında da silahlarını anlık olarak test ettiklerini belirtti.

Türk savunmasının yeni kozu yerli bombaatarlar, 10'dan fazla ülkeye ihraç edildi

TÜRKİYE'NİN İLK 40 MİLİMETRE NAMLU ALTI BOMBAATARINI GELİŞTİRDİ

Yaklaşık 8 yıl önce Türkiye'nin ilk yerli-milli 40 milimetre namlu altı bombaatarını tasarlayıp, geliştirip ürettiklerini ifade eden Dikkaya, geçen sürede Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu alandaki ihtiyacını her an karşıladıklarını söyledi.

"Bu milli güçle Batılı ülkelerden ihtiyacı bitirdik ve katma değeri yüksek bir ürün olarak hem Türk Silahlı Kuvvetlerine hem de Avrupa, Afrika ülkeleri ile Türk cumhuriyetlerinin envanterlerine kazandırdık." diyen Dikkaya, son olarak geçen hafta Kara Kuvvetlerine yeni teslimat yaparak bu alandaki ihtiyacı karşılamaya devam ettiklerini vurguladı.

Bir diğer ürünleri 40 milimetrelik 6'lı tamburalı bombaatarın sınıfında Türkiye'deki ilk özgün tasarıma sahip silah olduğunu vurgulayan Dikkaya, "Kabiliyetlerimiz dolayısıyla kalifikasyon testlerinin hepsini bünyemizde gerçekleştirdik. Henüz envanterimize kazandırmadık ama bazı Avrupa ve Afrika ülkelerinin, Mali'nin envanterine kazandırdık ve aktif olarak kullanmaktalar." diye konuştu.

Türk savunmasının yeni kozu yerli bombaatarlar, 10'dan fazla ülkeye ihraç edildi

Afrika'da çok iyi karşılandıklarını ifade eden Dikkaya, buradaki ihtiyaç ve sorunlarla birebir örtüşen ürünlerinin bulunduğunu ve bunları birlikte test ettiklerini söyledi.

Dikkaya, şunları kaydetti:

"Mali, Fildişi Sahilleri, bazı Batı Afrika ülkeleriyle beraber sorunlarına çözüm aramaktayız ve görüşmelerimiz devam ediyor. Burada olmaktan, ilişkileri geliştirmekten de çok memnunuz. Geçen sene ve bu yıl burada olmaktan gurur duyuyoruz. Yerel halkın, heyetlerin, kolluk kuvvetlerinin ürünlerimize ilgisi, bizi oldukça mutlu ediyor. Onların yaşadıkları tüm sorunlara çözüm getireceğimize inanıyoruz.

Türk savunmasının yeni kozu yerli bombaatarlar, 10'dan fazla ülkeye ihraç edildi

'Demo Day' kapsamında ürünlerimizi sergiledik. Hepsini sahada delegasyonlarla, görevlilerle test ettik. Bundan önceki zamanlarda farklı ülkelerin ya da Batılı ülkelerin ürünlerinin sergilendiği dönemleri artık bitirmiş bulunmaktayız. Yerli-milli gururumuz olan ürünleri buradaki delegasyonlar ve yerli birliklerle test etmiş olduk."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bayraktar TB3'ten 'tekrar tekrar izlenen' atış! ROKETSAN mühimmatı ile vurdu
Türk savunma sanayisi hedefe emin adımlarla ilerliyor
ETİKETLER
#ihracat
#mali
#türk savunma sanayisi
#Bombaatar
#Akdaş Silah
#Bamako Expo Fuarı
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.