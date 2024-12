Dünya çapında kıtlığa neden olmuştu: 200 yıllık 'volkanik patlamanın' gizemi çözüldü!

31 Aralık 2024 16:30 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 16:33

İskoç bilim insanları, 1831'de dünya çapında kıtlığa ve soğumaya neden olan volkanik patlamanın neden kaynaklandığını çözmeyi başardı. Buz çekirdeklerinden alınan kül örneklerini detaylı kimyasal analizlerle inceleyen ekip, patlamanın ilkbahar-yaz döneminde meydana geldiğini doğruladı.

İskoç araştırmacılardan oluşan bir ekip, neredeyse 200 yıl önce dünya çapında kıtlığa neden olan volkanik bir patlamanın arkasındaki gizemi nihayet çözdü. Saint Andrews Üniversitesi'nden bilim insanları, 1831 yılında meydana gelen bir patlamayla dünya çapında soğumaya neden olan volkanı tam olarak belirlediklerini açıkladı.

PATLAMA, ZAVARİTSKİİ VOLKANINDAN KAYNAKLANDI

Araştırma ekibi, patlamanın Rusya ve Japonya arasında tartışmalı bir bölge olan Kuril Adaları'nın parçası olan, ıssız Simushir Adası'ndaki Zavaritskii volkanından kaynaklandığını keşfetti. Ayrıca patlamanın ilkbahar veya yaz aylarında meydana geldiğini ortaya çıkardılar.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Will Hutchison, "Laboratuvarda, volkandan ve buz çekirdeğinden alınan iki kül örneğini analiz ettiğimiz an gerçek bir 'eureka' anıydı" değerlendirmesinden bulundu. Eureka anı, Arşimet'e atfedilen ünlü bir ünlem olup, genellikle çok önemli bir keşfi kutlamak amacıyla kullanılıyor.

Bilim insanları daha önce hangi volkanın patladığı konusunda emin değildi ve bu konu bilim camiasında yıllarca tartışılmıştı. Ancak St Andrews Üniversitesi Yer ve Çevre Bilimleri Fakültesi'nden Dr. Will Hutchison liderliğindeki yeni araştırma, olayın buz çekirdeği kayıtlarını analiz ederek kül raporlarıyla mükemmel bir eşleşme sağladı.

Araştırma, Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde pazartesi günü yayımlandı. Dr. Hutchison ve ekibi, buz çekirdeklerindeki birikimleri Zavaritskii volkanına doğru bir şekilde tarihlendirme ve eşleştirme imkanı buldu. Dr. Hutchison şunları söyledi:

"Son yıllarda, kutup buz çekirdeklerinden mikroskobik kül parçacıkları çıkarmak ve bunları detaylı kimyasal analizlere tabi tutmak için gerekli teknolojiyi geliştirdik. Bu parçacıklar inanılmaz derecede küçük, bir insan saçının çapının yaklaşık onda biri kadar."

Buzun kimyasını çok yüksek zaman çözünürlüğünde analiz ettiklerini ifade eden Hutchison, bu sayede, patlamanın tam zamanını 1831 ilkbahar-yaz dönemine kadar belirlediklerini, oldukça patlayıcı bir doğaya sahip olduğunu doğruladıklarını ve ardından bu küçük kül parçalarını çıkardıklarını da sözlerine ekledi: