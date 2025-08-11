Motosikletçi Deniz Servan Narin'in son paylaşımı ortaya çıktı! Kamyona çarparak can vermişti

Kocaeli’de, motosikletiyle kamyona çarpan sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı. TEM Otoyolu’nda dün motosikletiyle seyir halinde olan Deniz Servan Narin, önünde seyreden kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Narin, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Narin’in kazadan kısa süre önce sosyal medya hesabından motorunun egzoz sesini “Tedavi” notuyla paylaştığı ortaya çıktı. Genç fenomenin, hayatını kaybetmeden önce de çok sevdiği motoruyla çekilmiş birçok video paylaştığı biliniyor.