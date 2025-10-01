Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'de sürpriz görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'in yeni yasama dönemi açılışında yaptığı konuşmanın ardından; MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti ve Dem heyeti ile bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını da cevapladı.

01.10.2025
01.10.2025
; Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, Başkanlık Divanı'nda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'de sürpriz görüşme!

"ÇOK SAMİMİ BİR HAVADA GÖRÜŞTÜK"

Çıkışta basın mensuplarının görüşmeye ilişkin soruları üzerine Erdoğan, "Liderlerle beraber çok samimi bir havada görüşmemizi yaptık" ifadelerini kullandı. Daha sonra TBMM'den ayrılan Erdoğan'ı TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer ilgililer makam aracına kadar uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'de sürpriz görüşme!

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de 28. dönem 4. yasama yılı açılışında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, “Terörsüz Türkiye idealinin merkezi TBMM’dir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'de sürpriz görüşme!

"HER YERDE FİLİSTİN'İN GÜR SESİ OLDUK"

Erdoğan, Türkiye'nin hiçbir güç karşısında diz çökmeyeceğinin altını çizdi. İsrail'in Gazze'deki soykırımına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Her platformda Filistin’in gür sesi olduk” ifadelerini kullandı.

