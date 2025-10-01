6 Ekim ne günü resmi tatil mi? İstanbul’un Kurtuluş günü tarihi

Ekim ayına adım atar atmaz gündem olan 6 Ekim tarihiyle alakalı sorular arka arkaya geliyor.

Öğrenciler ve çalışanlar bu anlamlı günün hangi haftaya denk geldiğini merak ederken, 6 Ekim resmi tatil mi öğrenmek istiyor.

6 EKİM HANGİ GÜN?

29 Mayıs 1453’te muhteşem fetihle taçlanan İstanbul, 16 Kasım 1918’de işgal edildi ve tam 4 yıl, 10 ay, 23 gün esaret altında kaldı.

6 Ekim 1923 sabahında, şehirlerin sultanı, unutulmaz bir güne, kurtuluş gününe uyandı.

Yıllar süren hasret, 3. Kolordu Kumandanı Şükrü Naili Paşa idaresindeki kahraman ordumuzun İstanbul’a girmesiyle noktalandı.

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Her sene olduğu gibi bu yıl da 6 Ekim Pazartesi İstanbul'un Kurtuluşu anılacak.

Fakat 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil kapsamına girmiyor.