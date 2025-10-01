6 Ekim ne günü resmi tatil mi? İstanbul’un Kurtuluş günü tarihi

Kategoriler
İstanbul
Ekim ayına adım atar atmaz gündem olan 6 Ekim tarihiyle alakalı sorular arka arkaya geliyor.
Öğrenciler ve çalışanlar bu anlamlı günün hangi haftaya denk geldiğini merak ederken, 6 Ekim resmi tatil mi öğrenmek istiyor.
29 Mayıs 1453’te muhteşem fetihle taçlanan İstanbul, 16 Kasım 1918’de işgal edildi ve tam 4 yıl, 10 ay, 23 gün esaret altında kaldı.
6 Ekim 1923 sabahında, şehirlerin sultanı, unutulmaz bir güne, kurtuluş gününe uyandı.
Yıllar süren hasret, 3. Kolordu Kumandanı Şükrü Naili Paşa idaresindeki kahraman ordumuzun İstanbul’a girmesiyle noktalandı.
Her sene olduğu gibi bu yıl da 6 Ekim Pazartesi İstanbul'un Kurtuluşu anılacak.
Fakat 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil kapsamına girmiyor.