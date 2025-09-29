Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Derbi biletleri gündem oldu

Galatasaray ile Beşiktaş karşı bu hafta dev derbide karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun 8. haftası kapsamında gerçekleştirilecek olan derbi mücadelesi 4 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Derbiye sayılı günler kala taraftarlar tarafından Galatasaray - Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Galatasaray'ın 30 Eylül 2025 Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynayacağı Liverpool mücadelesinin ardından karşılaşma biletlerinin satış duyurusunun yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda Galatasaray - Beşiktaş maçı biletlerinin 1 Ekim 2025 Çarşamba günü satışa çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüp tarafından resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATLARI?

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin bilet fiyatları da henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek olan bilet satış duyurusuyla birlikte Galatasaray - Beşiktaş maç biletlerinin de fiyatlarının belli olması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların en son Trendyol Süper Lig kapsamında kendi evinde oynadığı Konyaspor maçının bilet fiyatları ise şöyle olmuştu:

Premium: 21.000 TL

Delux: 19.500 TL

Lux: 18.500 TL

Classic: 17.500 TL

Kategori 1: 11.500 TL

Kategori 2: 10.500 TL

Kategori 3: 9.250 TL

Kategori 4: 8.000 TL

Kategori 5: 7.500 TL

Kategori 6: 6.500 TL

Kategori 7: 6.000 TL

Kategori 8: 4.600 TL

Kategori 9: 3.500 TL

Kategori 10: 1.700 TL

Kategori 11: 1.500 TL

Misafir: 1.500 TL

Derbi mücadelesi olmasından dolayı Galatasaray - Beşiktaş maçının bilet fiyatlarında farklılık olması bekleniyor.