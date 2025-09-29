Menü Kapat
Hava Durumu
19°
Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Derbi biletleri gündem oldu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftası Galatasaray ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek olan dev derbiye sahne olacak. RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisine sayılı günler kala biletleri gündeme geldi. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Galatasaray - Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, fiyatları gündem oldu.

Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Derbi biletleri gündem oldu
ile karşı bu hafta dev derbide karşı karşıya gelecek. Trendyol 'in 2025-2026 sezonunun 8. haftası kapsamında gerçekleştirilecek olan mücadelesi 4 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Derbiye sayılı günler kala taraftarlar tarafından Galatasaray - Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı.

Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Derbi biletleri gündem oldu

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Galatasaray'ın 30 Eylül 2025 Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynayacağı Liverpool mücadelesinin ardından karşılaşma biletlerinin satış duyurusunun yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda Galatasaray - Beşiktaş maçı biletlerinin 1 Ekim 2025 Çarşamba günü satışa çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüp tarafından resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Derbi biletleri gündem oldu

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATLARI?

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin fiyatları da henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek olan bilet satış duyurusuyla birlikte Galatasaray - Beşiktaş maç biletlerinin de fiyatlarının belli olması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların en son Trendyol Süper Lig kapsamında kendi evinde oynadığı Konyaspor maçının bilet fiyatları ise şöyle olmuştu:

  • Premium: 21.000 TL
  • Delux: 19.500 TL
  • Lux: 18.500 TL
  • Classic: 17.500 TL
  • Kategori 1: 11.500 TL
  • Kategori 2: 10.500 TL
  • Kategori 3: 9.250 TL
  • Kategori 4: 8.000 TL
  • Kategori 5: 7.500 TL
  • Kategori 6: 6.500 TL
  • Kategori 7: 6.000 TL
  • Kategori 8: 4.600 TL
  • Kategori 9: 3.500 TL
  • Kategori 10: 1.700 TL
  • Kategori 11: 1.500 TL
  • Misafir: 1.500 TL

Derbi mücadelesi olmasından dolayı Galatasaray - Beşiktaş maçının bilet fiyatlarında farklılık olması bekleniyor.

