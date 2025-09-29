Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Adana Lezzet Festivali 2025 ne zaman, nerede olacak? Festivale gelecek olan sanatçılar listesi

Bu yıl 9. kez kapılarını açacak olan Adana Lezzet Festivali 2025 için bekleyiş devam ederken ne zaman başlayacağı da duyuruldu. 1 milyondan fazla kişinin ziyaret etmesi beklenen organizasyonda birçok sanatçı isim de yer alacak. Adana Lezzet Festivali 2025 etkinlik takvimi ise bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 10:56

10-12 Ekim tarihleri arasında "Kuşaktan Kuşağa" temasıyla Merkez Park'ta gerçekleşecek olan Lezzet Festivali nerede olacak belli oldu. Konserler ve çeşitli lezzetlerin olacağı organizasyon heyecanla bekleniyor.

ADANA LEZZET FESTİVALİ 2025 NE ZAMAN?

Binlerce kişinin ücretsiz olarak ziyaret edebileceği 2025 yılında 10-11-12 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Çeşitli lezzetlerin yer alacağı festivalde birbirinden güzel etkinlikler de yapılacak. Festival, "Adana'nın güçlü gastronomi mirasını merkezine alan Uluslararası Adana Lezzet Festivali, bu yıl “Kuşaktan Kuşağa” temasıyla; yemek, sanat, kültür, mekân, tarım ve gıda ekseninde, geçmişten bugüne aktarılan zenginliği sahneye taşıyor." ifadeleri ile tanımlanırken binlerce kişi festival tarihini bekliyor.

Adana Lezzet Festivali 2025 ne zaman, nerede olacak? Festivale gelecek olan sanatçılar listesi

ADANA LEZZET FESTİVALİ 2025 NEREDE?

2025 yılında 10-11-12 Ekim tarihlerinde yapılacak olan festival Merkez Park konumunda gerçekleşecek. Çevre Otoparklar olan bölgede 3 gün boyunca ziyaretçi ağırlanması bekleniyor. Adana'nın tarihini ve kültürünü tanıtan lezzetlerin bulunduğu Adana Lezzet Festivali'ne kısa süre kaldı. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 1 milyondan fazla katılım bekleniyor. Kebapçı esnaf Yaşar Aydın, "10-11-12 Ekim'de tüm dünyayı Adana'ya bekliyoruz. 9 sene önce bu festivalin ilk yapıldığı zamanı bilirim. O yıllarda ne kadar az katılım olduğunu hatırlıyorum. Her sene katılım sayısı arttı. Dünyada böyle bir festival yok. Bizim lezzetlerimiz, sıcak kanlılığımız ve Adana insanının misafirperverliği hiçbir yerde yok" ifadeleri ile festivalin güzelliklerinden bahsetti.

Adana Lezzet Festivali 2025 ne zaman, nerede olacak? Festivale gelecek olan sanatçılar listesi

ADANA LEZZET FESTİVALİ HANGİ SANATÇILAR GELECEK?

Bu sene 10 Ekim itibarıyla başlayacak olan festivalde konser verecek olan sanatçılar henüz duyurulmazken internet sitesinde etkinlik takvimi için "Etkinlik takvimi çok yakında güncellenecektir." ifadeleri kullanıldı. Önümüzdeki günlerde gelecek olan sanatçıların isimlerinin duyurulması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Balık festivalide binlerce yavru balık denize bırakıldı
ETİKETLER
#Türkiye
#adana
#festival
#Adana Lezzet Festivali
#Anadolu Lezzetleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.