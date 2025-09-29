Adana Lezzet Festivali 2025 ne zaman, nerede olacak? Festivale gelecek olan sanatçılar listesi

10-12 Ekim tarihleri arasında "Kuşaktan Kuşağa" temasıyla Merkez Park'ta gerçekleşecek olan Adana Lezzet Festivali nerede olacak belli oldu. Konserler ve çeşitli lezzetlerin olacağı organizasyon heyecanla bekleniyor.

ADANA LEZZET FESTİVALİ 2025 NE ZAMAN?

Binlerce kişinin ücretsiz olarak ziyaret edebileceği festival 2025 yılında 10-11-12 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Çeşitli lezzetlerin yer alacağı festivalde birbirinden güzel etkinlikler de yapılacak. Festival, "Adana'nın güçlü gastronomi mirasını merkezine alan Uluslararası Adana Lezzet Festivali, bu yıl “Kuşaktan Kuşağa” temasıyla; yemek, sanat, kültür, mekân, tarım ve gıda ekseninde, geçmişten bugüne aktarılan zenginliği sahneye taşıyor." ifadeleri ile tanımlanırken binlerce kişi festival tarihini bekliyor.

ADANA LEZZET FESTİVALİ 2025 NEREDE?

2025 yılında 10-11-12 Ekim tarihlerinde yapılacak olan festival Merkez Park konumunda gerçekleşecek. Çevre Otoparklar olan bölgede 3 gün boyunca ziyaretçi ağırlanması bekleniyor. Adana'nın tarihini ve kültürünü tanıtan lezzetlerin bulunduğu Adana Lezzet Festivali'ne kısa süre kaldı. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 1 milyondan fazla katılım bekleniyor. Kebapçı esnaf Yaşar Aydın, "10-11-12 Ekim'de tüm dünyayı Adana'ya bekliyoruz. 9 sene önce bu festivalin ilk yapıldığı zamanı bilirim. O yıllarda ne kadar az katılım olduğunu hatırlıyorum. Her sene katılım sayısı arttı. Dünyada böyle bir festival yok. Bizim lezzetlerimiz, sıcak kanlılığımız ve Adana insanının misafirperverliği hiçbir yerde yok" ifadeleri ile festivalin güzelliklerinden bahsetti.

ADANA LEZZET FESTİVALİ HANGİ SANATÇILAR GELECEK?

Bu sene 10 Ekim itibarıyla başlayacak olan festivalde konser verecek olan sanatçılar henüz duyurulmazken internet sitesinde etkinlik takvimi için "Etkinlik takvimi çok yakında güncellenecektir." ifadeleri kullanıldı. Önümüzdeki günlerde gelecek olan sanatçıların isimlerinin duyurulması bekleniyor.