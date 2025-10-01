Spotify abonelik ücretlerine Türkiye’de büyük zam yaptı. Ücretsiz deneme süresi de sona erdi.

ABONELİK FİYATLARINA ZAM

Yeni tarifeye göre:

Bireysel abonelik : 59,99 TL → 99 TL

: 59,99 TL → Öğrenci aboneliği : 32,99 TL → 55 TL

: 32,99 TL → Duo paketi : 79,99 TL → 135 TL

: 79,99 TL → Aile paketi: 99,99 TL → 165 TL

ÜCRETSİZ DENEME SONA ERDİ

Spotify, aha önce sunduğu bir aylık ücretsiz deneme süresini kaldırarak yeni kullanıcıların platformu abonelik öncesi ücretsiz deneme imkanını sonlandırdı.

REKABET KURUMU İNCELEMESİ

Öte yandan Spotify, Türkiye’de Rekabet Kurumu’nun soruşturması altında bulunuyor. Kurum, şirket hakkında ayrımcılık ve yıkıcı fiyatlama iddialarını araştırıyor. Soruşturma kapsamında Spotify’ın çalma listeleri, algoritmaları ve fiyat politikalarının rekabeti engelleyip engellemediği incelenecek.

SONOVY MUSİC KURUCUSU ORHANCAN SUBAŞI ZAMMI DEĞERLENDİRDİ

Sonovy Music kurucusu Orhancan Subaşı, Spotify’ın Türkiye’de abonelik ücretlerine yaptığı zammı müzik sektörü açısından olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Subaşı’na göre bu gelişme, sanatçıların telif gelirlerinin artmasına ve sektörde daha kaliteli eser üretimine ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak:

“Uzun süredir müzik camiası olarak hepimizin ortak gündemi, telif gelirlerinin artırılması ve sanatçılarımızın emeklerinin karşılığını daha adil şekilde alabilmesiydi. Spotify uzun zamandır bu konu hakkında direniyordu ve en son rekabet kurumunun da işin içine girmesiyle birlikte baskılara dayanamadı. Türkiye’deki eski Premium abonelik ücreti yaklaşık 59,99 TL (1,5 dolar) seviyesindeydi. Bu rakam, dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen kadar düşük ve sektör açısından sürdürülemez bir seviyeydi. Bugün bireysel üyelikler 99 TL seviyesinde; neredeyse bir kahve parasına anca denk geliyor.

Spotify kullanıcıları lütfen bu durumdan dolayı üzülmesinler. Bu artış, sanatçılarımızın daha kaliteli eserler üretmesine doğrudan katkı sağlayarak sektörde sürdürülebilirliği güçlendirecek ve üretim kalitesini hızla yukarı taşıyacaktır."