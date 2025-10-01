Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Spotify abonelik ücretlerine Türkiye’de büyük zam

Dünya çapında çevrim içi müzik dinleme pazarının lideri Spotify, Türkiye’deki abonelik fiyatlarına zam yaptı. Şirket aynı zamanda yeni kullanıcılar için sunduğu ücretsiz deneme süresini de kaldırdı. Sonovy Music kurucusu Orhancan Subaşı, Spotify’ın Türkiye’de abonelik ücretlerine yaptığı zammı değerlendirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Spotify abonelik ücretlerine Türkiye’de büyük zam
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 19:10
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 19:14

ücretlerine ’de büyük yaptı. Ücretsiz deneme süresi de sona erdi.

ABONELİK FİYATLARINA ZAM

Yeni tarifeye göre:

  • Bireysel abonelik: 59,99 TL → 99 TL
  • Öğrenci aboneliği: 32,99 TL → 55 TL
  • Duo paketi: 79,99 TL → 135 TL
  • Aile paketi: 99,99 TL → 165 TL

ÜCRETSİZ DENEME SONA ERDİ

Spotify, aha önce sunduğu bir aylık ücretsiz deneme süresini kaldırarak yeni kullanıcıların platformu abonelik öncesi ücretsiz deneme imkanını sonlandırdı.

REKABET KURUMU İNCELEMESİ

Öte yandan Spotify, Türkiye’de ’nun soruşturması altında bulunuyor. Kurum, şirket hakkında ayrımcılık ve yıkıcı fiyatlama iddialarını araştırıyor. Soruşturma kapsamında Spotify’ın çalma listeleri, algoritmaları ve fiyat politikalarının rekabeti engelleyip engellemediği incelenecek.

Spotify abonelik ücretlerine Türkiye’de büyük zam

SONOVY MUSİC KURUCUSU ORHANCAN SUBAŞI ZAMMI DEĞERLENDİRDİ

Sonovy Music kurucusu Orhancan Subaşı, Spotify’ın Türkiye’de abonelik ücretlerine yaptığı zammı müzik sektörü açısından olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Subaşı’na göre bu gelişme, sanatçıların telif gelirlerinin artmasına ve sektörde daha kaliteli eser üretimine ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak:

“Uzun süredir müzik camiası olarak hepimizin ortak gündemi, telif gelirlerinin artırılması ve sanatçılarımızın emeklerinin karşılığını daha adil şekilde alabilmesiydi. Spotify uzun zamandır bu konu hakkında direniyordu ve en son rekabet kurumunun da işin içine girmesiyle birlikte baskılara dayanamadı. Türkiye’deki eski Premium abonelik ücreti yaklaşık 59,99 TL (1,5 dolar) seviyesindeydi. Bu rakam, dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen kadar düşük ve sektör açısından sürdürülemez bir seviyeydi. Bugün bireysel üyelikler 99 TL seviyesinde; neredeyse bir kahve parasına anca denk geliyor.

Spotify kullanıcıları lütfen bu durumdan dolayı üzülmesinler. Bu artış, sanatçılarımızın daha kaliteli eserler üretmesine doğrudan katkı sağlayarak sektörde sürdürülebilirliği güçlendirecek ve üretim kalitesini hızla yukarı taşıyacaktır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Spotify Türkiye, Premium abonelik fiyatlarına zam yaptı
ETİKETLER
#Türkiye
#zam
#spotify
#fiyat artışı
#abonelik
#rekabet kurumu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.