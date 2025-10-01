Taksiciler, TAG sürücüsünü gasbetti: Tehditlerin havada uçuştuğu anlar kamerada

Kategoriler
İstanbul'da taksiciler ve TAG sürücüleri arasında yaşanan olaylara bir yenisi daha eklendi. Birkaç taksi sürücüsü, bir Martı TAG sürücüsünü zorla gasbedip tehditler savurdu. Taksiciler, araçtan zorla indirdikleri TAG sürücüsüne “Kıralım mı kafanı gözünü?” şeklinde tehditler savurdu. Görüntülerin sosyal medyada infiale neden olmasının ardından yetkililerin konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.