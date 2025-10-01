Beşiktaş'ta ahşap bina yanıp kül oldu! O anlar kamerada

İstanbul Beşiktaş’ta saat 12.30 sıralarında Arnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak üzerinde bulunan 4 katlı tarihi ahşap binada çıkan yangın, yaşlı bir kadının yalnız yaşadığı binada henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Alevler kısa sürede yan taraftaki diğer ahşap binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında 4 katlı ahşap bina tamamen yanarak çökerken, yangın esnasında yükselen duman ve alevler Anadolu Yakası Kandilli mevkiinden de net bir şekilde görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.