Kalaycı dükkanı alev alev yandı! Mahalleli yangını söndürmek için seferber oldu

Trabzon'un Çaykara ilçe merkezinde, bugün öğle saatlerinde bir kalaycı dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında ahşap dükkan ve çatısı kısa sürede tutuşurken, yangının büyümesi ve çevre binalara sıçrama tehlikesine karşı mahalle halkı seferber oldu. Dükkandaki tüpleri ve malzemeleri dışarı çıkartan mahalleli, itfaiye ekipleri gelinceye kadar yangını söndürmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.